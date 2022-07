Un quart de l’encours des prêts garantis par l'Etat (PGE) est déjà remboursé

Après la Cour des comptes, c'est au tour de la profession bancaire de dresser un bilan des prêts garantis par l'Etat (PGE), qui ont cessé d'être commercialisés depuis le 30 juin dernier. A cette date, « la quasi-totalité des entreprises ayant souscrit un PGE ont commencé à le rembourser », indique la Fédération bancaire française (FBF), « sans difficulté notable ». Selon les estimations de la FBF, un quart de l'encours PGE a été même remboursé, selon des indicateurs agrégés des six principales banques.

A la fin 2021, sur 647.000 PGE - soit 95% du total - 11% ont été remboursés dès la première année alors que 72% ont choisi le remboursement sur 4 à 5 ans, dont 57% ayant opté pour la possibilité de décaler le remboursement d'une année supplémentaire. Sur le périmètre des six principales banques, quelque 883.000 demandes de PGE ont été formulées pour un total de 145,5 milliards d'euros. Le taux de refus est resté stable à 2,9%.

Défaillances très faibles

Pour l'heure, les défaillances restent l'exception. Un peu plus de 300 dossiers ont été ainsi examinés par la médiation du crédit au second trimestre, ce qui est très faible. Les trésoreries des entreprises restent encore satisfaisantes, le taux de défaut extrêmement bas et, selon l'enquête de conjoncture de Bpifrance (juillet 2022), plus de la moitié des TPE/PME ont utilisé totalement ou en majorité leur PGE et seules 6 % redoutent des difficultés de remboursement.

Selon la Banque de France, le taux de défaut sur les PGE pourrait atteindre à peine 3,1%, largement moins que les 7% estimés lors du lancement du dispositif en mars 2020, soit une perte brute de 4,6 milliards d'euros. Une estimation plutôt positive confirmée par la Cour des comptes, qui juge, dans un rapport publié le 25 juillet, que le dispositif « a permis de soutenir l'offre de crédit par les banques et d'éviter des faillites massives d'entreprises dans un contexte inédit de crise ».

Coût de 3 milliards d'euros

De fait, relève le rapport, sur les 137 milliards d'euros accordés par les banques à la fin décembre 2021, plus de 70% ont été octroyés dès juin 2020. Les petites entreprises ont largement bénéficié du dispositif : elles représentent près de 90% du nombre de PGE et 36,7% des encours. Le partage des risques est également bien équilibré, selon les conseillers, et le coût final des PGE pour l'Etat - qui garantit entre 70% et 90% du prêt - ne devrait pas excéder 3 milliards d'euros. C'est peu pour un tel soutien du tissu économique mis à l'arrêt.

Reste que le contexte économique s'est brutalement dégradé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, même si les résultats des entreprises sont toujours tirés par la dynamique de reprise de 2021. Mais les inquiétudes se portent désormais sur 2023, pleine année de remboursement des PGE, alors que le scénario d'une récession en zone euro commence à prendre une certaine consistance, notamment en Allemagne. « L'estimation du taux de défaut sera probablement revue à la hausse mais nous resterons dans des proportions qui n'ont rien de dramatique », a reconnu le médiateur du crédit, Frédéric Visnovsky, lors d'un entretien accordé à l'AFP le 25 juillet dernier.