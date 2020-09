Bpifrance permet aux Français d'investir dans 1.500 entreprises non cotées en une seule fois

Nicolas Dufourcq, directeur général de (Crédits : Charles Platiau)

La banque publique d'investissement veut ouvrir le private equity au plus grand nombre. Elle vient de lancer Bpifrance Entreprises 1, un fonds de 95 millions d'euros permettant aux particuliers d'investir dans des start-up et PME familiales européennes non cotées, dès 5.000 euros. Habituellement réservé aux investisseurs institutionnels, ce produit reste risqué.