Brexit : Deutsche Bank pourrait transférer 450 milliards d'euros d'actifs

Les préparatifs en vue du Brexit se poursuivent chez Deutsche Bank. Après avoir rapatrié une part importante de ses activités de compensation de dérivés en euros en Allemagne fin juillet, l'établissement bancaire allemand prévoirait désormais d'augmenter considérablement le montant des actifs à transférer de Londres à Francfort à l'approche de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, selon le Financial Times.

« L'année dernière, nous avions annoncé que nous ferions de Francfort, plutôt que Londres, la principale plateforme de compensation pour nos clients de banque d'investissement. Cela implique de transférer des actifs de Londres à Francfort, un processus en accord avec les régulateurs britanniques et européens », a déclaré un porte-parole de la banque allemande, cité par le quotidien, ce lundi 17 septembre.

Deutsche Bank gère 600 milliards d'euros d'actifs outre-Manche. Selon le Financial Times, qui s'appuie sur des sources informées du projet, la banque allemande pourrait transférer au final environ les trois quarts du total des actifs vers son siège à Francfort, soit 450 milliards d'euros. Aucune décision définitive n'a toutefois été prise pour le moment et Deutsche Bank a refusé de commenter ces informations. Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, la banque avait indiqué que le total des actifs s'élevait à plus de 1.400 milliards d'euros.

Une transformation en « filiale cantonnée » ?

Selon les sources du Financial Times, la Banque centrale européenne (BCE) souhaiterait que l'établissement allemand renforce rapidement son capital et ses liquidités en Allemagne afin de respecter la réglementation pour les branches basées dans les « pays tiers », ce que le Royaume-Uni deviendra en mars après le Brexit. Mais ces transferts d'actifs d'une telle importance ne pourront se faire du jour au lendemain. Ils se feront plutôt sur trois à cinq ans, voire davantage, affirme le quotidien, ajoutant que la création d'une filiale britannique pourrait coûter des millions d'euros à Deutsche Bank.

« Ses exigences sont telles que Deutsche Bank pourrait transformer ses activités britanniques en filiale cantonnée après le Brexit », a expliqué le Financial Times.

Le quotidien a précisé que l'une des options envisagées serait de réduire la taille du bilan des activités londoniennes à un niveau inférieur à celle de la holding aux Etats-Unis, qui dispose d'environ 145 milliards de dollars d'actifs. La première banque allemande aurait toutefois assuré à Bloomberg qu'elle continuera d'opérer au Royaume-Uni en tant que « succursale » sous la supervision de la Banque d'Angleterre.