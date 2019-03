Brexit : plus de 1.100 milliards d'euros de transferts d'actifs depuis Londres

Si la date du Brexit a désormais une probabilité élevée d'être reportée du 29 mars au 30 juin, les conséquences sont revues à la hausse dans le secteur financier. Le cabinet d'audit et de conseil EY a mis à jour ses estimations dans le cadre de son Brexit Tracker trimestriel publié ce mercredi 20 mars, : il anticipe désormais que banques, assureurs et autres gestionnaires d'actifs vont transférer environ 1.000 milliards de livres d'actifs (soit 1.160 milliards d'euros) hors de Londres, une "estimation conservatrice" pourtant en hausse de 25% par rapport à la précédente (800 millions de livres) publiée en janvier, d'après des sondages effectués à fin novembre.

Un chiffre à mettre en regard de l'actif total du secteur bancaire britannique, estimé à lui seul à près de 8.000 milliards de livres sterling. Vingt-trois institutions financières ont déjà annoncé des transferts d'actifs, dont 10 banques, 8 assureurs et 5 gérants d'actifs ou de fortune. Barclays a notamment indiqué qu'elle allait transférer 190 milliards d'euros d'actifs à Dublin où elle va doubler ses effectifs à Dublin à 300 personnes. Les superviseurs européens ont fait comprendre aux entreprises non domiciliées dans l'UE qu'il n'était pas question de créer des "coquilles vides", mais des filiales avec de la substance, en personnel et en capital, pour conserver leur accès au marché unique. Deutsche Bank aurait prévu de rapatrier 450 milliards d'euros de la City vers Francfort.

Dublin favorite pour les relocalisations

En revanche, l'estimation en termes de transferts de personnels n'a pas changé.

"Le nombre d'emplois susceptibles d'être délocalisés du Royaume-Uni vers l'Europe dans un avenir proche est d'environ 7.000" indique EY. "Alors que le nombre de personnes mutées est stable, le nombre de sociétés de services financiers qui ont recruté ou envisagent de quitter le Royaume-Uni pour s'installer en Europe a augmenté de 30%, passant de 30 à 39."

En plus des 7.000 postes relocalisés, EY estime que 2.300 recrutements sont en cours ou ont été réalisés en réponse au Brexit à travers l'Europe, dont 500 à Londres. Le cabinet relève que ces transferts de salariés à hauts revenus représenteront un manque à gagner fiscal important pour la ville, de l'ordre de 600 millions de livres (693 millions d'euros).

"A l'approche du 29 mars, les entreprises confirment ou révisent leurs déclarations sur l'ampleur des changements opérationnels et des transferts de personnels mais on n'observe guère de surprises de dernière minute - les firmes exécutent leurs plans comme prévu", a commenté Omar Ali, le responsable des services financiers chez EY au Royaume-Uni.

Dublin serait la destination favorite pour les relocalisations, choisie par 28 entreprises financières contre 18 ayant opté pour Paris et 19 pour Luxembourg et 21 pour Francfort. Quatre autres capitales financières ont aussi fait l'objet d'annonces d'implantations, Amsterdam (6), Madrid (6), Milan (5), et Bruxelles (5).

"Mais nous devons reconnaître qu'il existe des risques qui sont hors du contrôle du secteur. Aucune entreprise de services financiers ne peut savoir avec certitude l'impact d'un Brexit désordonné sur elle-même, ses clients, les gens et les chaînes d'approvisionnement ou, plus généralement, sur l'économie britannique" relève l'expert d'EY.

Comme le confie Mathieu Gelis, le directeur général de Citi en France : "on sera prêt autant qu'on peut l'être, au regard de la complexité du Brexit."