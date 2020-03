En s'offrant PartnerRe, Covéa tient enfin son réassureur

Le leader français de l'assurance dommage en France Covéa, depuis longtemps désireux de se développer dans la réassurance, va dépenser 9 milliards de dollars pour s'offrir PartnerRe, détenu par la famille italienne Agnelli.

"Covéa a approuvé ce jour un protocole d'accord avec Exor", la holding financière des Agnelli, et rachètera la totalité des actions ordinaires de PartnerRe lors d'une transaction qui doit aboutir "au cours du quatrième trimestre 2020", a indiqué le groupe français mardi soir dans un communiqué.

Relais de croissance

Maison mère de MAAF, MMA et GMF, Covea n'avait pas réussi en 2018 à racheter le réassureur français Scor, quatrième acteur mondial du secteur, avec lequel il est depuis engagé dans un violent conflit judiciaire.

Le groupe mutualiste n'avait pas caché ces dernières années qu'il disposait d'importantes liquidités et souhaitait les investir pour devenir un acteur important du secteur de la réassurance, traversé par un mouvement de consolidation. En 2018, le groupe français Axa avait ainsi acheté le réassureur bermudien XL pour un montant colossal de 12 milliards d'euros, tandis que l'américain AIG avait mis la main sur le réassureur Validus, basé également aux Bermudes, pour 5 milliards de dollars (4,4 milliards d'euros).

L'objectif pour Covéa est de se diversifier, s'internationaliser, et ainsi "renforcer la solidité du groupe" en combinant sa position de leader en assurances de dommages et responsabilité en France avec "un grand réassureur global et diversifié". Le nouveau groupe représenterait environ 23 milliards d'euros de primes, dont 25% de réassurance: 66% des primes seraient produites en France, 16% dans les autres pays européens, 13% en Amérique du Nord et 5% dans le reste du monde, détaille Covéa.

Pas d'impact sur l'emploi

"Du fait de la forte complémentarité des métiers" et de ses implantations géographiques différentes, aucun impact sur l'emploi, ni sur les relations clients, n'est anticipé.

L'acquisition "s'inscrit en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement, notre capacité d'adaptation, la nécessaire complémentarité des expertises et l'importance de la mutualisation des risques à l'international", s'est félicité le PDG de Covéa, Thierry Derez, cité dans le communiqué.

"Au cours des quatre dernières années, nous avons renforcé la position de PartnerRe en tant que réassureur diversifié, grâce au souci constant d'améliorer notre franchise clients et courtiers, nos portefeuilles de souscription et d'investissement et notre efficacité opérationnelle", a ajouté le dirigeant de ParnerRe Emmanuel Clarke, cité dans un communiqué séparé d'Exor.

Financement sur fonds propres

La holding Exor, également actionnaire majoritaire du constructeur automobile Fiat Chrysler, avait acquis le réassureur basé aux îles Bermudes en 2016 pour 6,7 milliards de dollars. Elle s'est réjouie dans un communiqué d'un retour sur investissement de 3 milliards de dollars, incluant le versement de 661 millions de dollars de dividendes depuis 2016.

Financée intégralement sur les fonds propres de Covéa, la transaction sera prochainement présentée aux instances représentatives du personnel et doit être autorisée par les autorités réglementaires et de la concurrence compétentes, précise le groupe français.

Elle ne vise pas les actions préférentielles de ParnerRe, cotées sur la Bourse new-yorkaise NYSE. Covéa, dirigé par Thierry Derez, a enregistré en 2019 un chiffre d'affaire de 17,4 milliards d'euros, en progression de 2,8%.