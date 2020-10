Paris lance un observatoire de la finance durable, une première mondiale… très perfectible

Le Climate Finance Day réunissait aujourd'hui, au palais Brongniart à Paris, les acteurs de la finance pour évoquer leurs engagements pour le climat. A cette occasion, Finance for tomorrow a donné le coup d'envoi de son Observatoire de la finance durable. (Crédits : DC)

L’initiative, qui vise à apporter plus de transparence sur l’engagement des acteurs financiers pour le climat, a été saluée, y compris par certaines ONG. Elle se heurte toutefois à une trop forte hétérogénéité des données extra-financières et à des méthodologies non standardisées. Pour le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, l’établissement de standards à l’échelle européenne est une “question de souveraineté et d'efficacité dans la lutte contre le réchauffement climatique”.