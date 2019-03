Fusion Deutsche - Commerzbank : 20.000 emplois menacés ?

[Article mis à jour à 12h10]

Des risques de doublons massifs. Selon le premier syndicat allemand, Verdi, la fusion des deux plus grandes banques du pays, Deutsche Bank et Commerzbank, qui ont confirmé avoir engagé des discussions ce week-end, risquerait de se traduire en catastrophe sociale. Le rapprochement pourrait mettre en péril 20.000 postes, affirme le secrétaire général du syndicat, Frank Bsirske, qui est également membre du conseil de surveillance de Deutsche Bank, dans un entretien publié par les journaux Stuttgarter Zeitung et Stuttgarter Nachrichten.

"Quelque 20.000 postes voire plus pourraient être dans la ligne de mire", déclare-t-il dans cet interview.

Ce n'est pas la première fois que ce syndicat s'oppose au rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank. Un autre représentant de Verdi, Jan Duscheck, également membre du conseil de surveillance de Deutsche Bank, a dit pour sa part qu'une fusion entre les deux banques pourrait sur le long terme se traduire par 30.000 suppressions de postes, et de 10.000 à court terme. Selon l'agence Bloomberg, le patron de Deutsche Bank, Christian Sewing aurait obtenu l'assurance du ministre des Finances, Olaf Scholz, que le gouvernement ne bloquerait pas les dizaines de milliers de suppressions d'emploi envisagés dans le cadre de cette fusion de deux groupes déjà affaiblis.

La perspective de cette fusion est plutôt bien accueillie sur les marchés : l'action Deutsche Bank s'adjuge plus de 4% ce lundi à la bourse de Francfort, celle de Commerz plus de 6%.

Part de marché de 20% en banque de détail en Allemagne

Les deux banques ne sont pas complémentaires à ses yeux, alors qu'une convergence de leurs activités à l'international aurait peut-être été plus utile. Les chevauchements seraient très importants dans la banque de particuliers et des entreprises. Le nouvel ensemble aurait une part de marché de 20% dans la banque de détail en Allemagne et un effectif de 140.000 personnes à travers le monde. Même dans la banque d'investissement, le dirigeant du syndicat ne voit pas en quoi l'opération renforcerait le secteur.

Du côté des analystes financiers aussi, certains s'interrogent sur la pertinence de cette fusion, poussée par le gouvernement allemand. Les deux banques combinées donneraient naissance à un géant bancaire d'environ 1.800 milliards d'euros d'actifs au bilan, avec une capitalisation boursière cumulée de l'ordre de 25 milliards d'euros.