Gestion d’actifs : BNP Paribas entre au capital de l’espagnol Allfunds

BNP Paribas veut développer des services de distribution de fonds de nouvelle génération pour ses clients institutionnels et grands comptes. La banque de la rue d'Antin annonce, ce lundi 21 octobre, prendre une participation de 22,5% dans l'espagnole Allfunds, principale plateforme européenne de distribution de fonds avec plus de 500 milliards d'euros d'actifs sous administration et une offre comprenant plus de 84.860 fonds.

La transaction, dont le montant reste confidentiel, doit être finalisée avant la fin 2020 sous réserve de l'accord des différentes autorités réglementaires, indique le groupe bancaire dans un communiqué. Dans les détails, l'opération sera portée par deux filiales de BNP Paribas : BNP Paribas Securities Services, spécialisée dans la conservation et la protections des actifs pour les investisseurs, et BNP Paribas Asset Management, spécialisée dans la gestion d'actifs.

Dernière valorisation d'1,8 milliard d'euros

Fondée en 2000, Allfunds fonctionne comme un réseau de distribution de fonds institutionnels. Elle offre des services opérationnels, de big data et d'analyse de données et fournit de l'information réglementaire aux banques commerciales et privées ainsi qu'aux gestionnaires de fonds et aux compagnies d'assurance. Elle se présente aujourd'hui comme l'une des plus importantes Wealthtech (sociétés de technologie au service de la gestion d'actifs et de patrimoine). Elle est présente dans une dizaine de pays à travers le monde (Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Italie, Emirats arabes unis, Singapour, Chili, Colombie et Brésil) et s'apprête à ouvrir des bureaux en France et en Pologne. Allfunds a réalisé sa première acquisition en 2018 en s'offrant la Fintech espagnole Finametrix, spécialisée dans la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs.

Ce n'est pas la première fois qu'une banque figure parmi ses actionnaires. Précédemment, la société madrilène a été détenue à 75%, par la banque ibérique Santander et l'italienne Intesa Sanpaolo. Les deux établissements ont cédé leurs parts, en 2017, au fonds de capital-investissement Hellman & Friedman et au fonds souverain singapourien GIC qui sont encore aujourd'hui ses actionnaires majoritaires. La transaction avait alors valorisé cette Wealthtech 1,8 milliard d'euros. Depuis quelques mois, Credit Suisse fait partie de ses investisseurs minoritaires.

Partenariat stratégique

Sur le plan industriel, BNP Paribas Securities Services, "prévoit par cet accord d'utiliser Allfunds comme canal privilégié pour l'accès au marché des fonds de placement", précise le communiqué. En Italie, le spécialiste français des services multi-actifs compte également transférer ses activités d'agent payeur (Banca Corrispondente) ainsi que certains services d'agent de transfert à Allfunds.

« Nous assistons à une augmentation de la demande en matière de plateformes de distribution de fonds, et nous souhaitons que nos clients puissent profiter des opportunités que celles-ci présentent. Ce partenariat nous permettra d'améliorer notre offre de manière significative, en donnant à nos clients l'accès à une plateforme de distribution de fonds en forte croissance. Cela nous permettra également d'accélérer le développement de services de distribution de fonds et d'analyse de données de nouvelle génération », commente Patrick Colle, directeur général de BNP Paribas Securities Services.

Depuis quelques mois, le secteur de la distribution de fonds connaît une importante mutation. En avril 2018, Natixis Investment Managers a vendu Axeltis, sa filiale dédiée à la distribution de fonds, au suédois MFEX (250 milliards d'euros d'actifs sous administration), lui même contrôlé depuis septembre 2017 par le fonds de private equity Nordic Capital.