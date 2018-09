Goldman Sachs renonce au bitcoin, les cryptomonnaies décrochent

Ce devait être la consécration : l'ouverture d'un desk de trading de cryptomonnaies par la prestigieuse banque d'affaires américaine Goldman Sachs. Las, le géant de Wall Street a mis ce projet dans un carton, a révélé le site Business Insider, en raison des incertitudes réglementaires. À la place, Goldman, qui cherche tout de même à profiter du boom de cette nouvelle classe d'actifs très volatils mais non régulés, va se concentrer sur la création d'un produit de conservation des crypto-actifs pour le compte de ses clients.

"À ce stade, nous n'avons pas encore arrêté de conclusion sur l'étendue de notre offre en matière d'actifs numériques" a déclaré un porte-parole de Goldman Sachs à l'agence Reuters.

Pourtant, les préparatifs semblaient bien avancés. La banque avait recruté Justin Schmidt, un ancien trader du hedge fund new-yorkais Seven Eight Capital, spécialiste du courtage de produits financiers liés aux monnaies virtuelles.

Plus de 25 milliards évaporés

Les ambitions de Goldman Sachs avaient donné de la légitimité aux cryptomonnaies, qui divisent les milieux de la finance. En octobre dernier, le directeur général de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, avait dit qu'il "réfléchissait encore au bitcoin", sans vouloir "promouvoir, ni rejeter", des propos contrastant avec ceux du patron de JP Morgan, Jamie Dimon, qui avait qualifié le bitcoin d'"arnaque".

Les Etats et régulateurs peinent à trouver une ligne claire. Ce vendredi 7 septembre, les ministres européens des finances, réunis à Vienne pour le sommet de l'Ecofin, doivent se pencher sur l'avenir des cryptomonnaies et le rapport du think tank belge Bruegel, qui prône une réglementation européenne harmonisée des plates-formes d'échange de crypto-actifs et des règles plus claires sur les Initial Coin Offerings (ICO), les levées de fonds en jetons.

La nouvelle de l'abandon de Goldman Sachs a porté un coup aux principales cryptomonnaies. Le bitcoin a perdu plus de 13% en un peu plus de 24 heures, chutant de 7.400 à 6.400 dollars. L'ether, la seconde plus importante monnaie virtuelle, a baissé encore plus, de près de 20%, mercredi, sous les 220 dollars, son plus bas niveau depuis un an, avant de se redresser ce jeudi, autour de 225 dollars. L'ensemble des cryptomonnaies ont vu leur capitalisation boursière fondre de plus de 25 milliards de dollars en quelques heures. Depuis le pic de janvier, la valeur de ce marché est tombée de 800 milliards de dollars à un peu plus de 200 milliards de dollars.

(avec agences)