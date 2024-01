La banque BBVA publie un résultat record de 8 milliards d’euros en 2023

La deuxième banque espagnole BBVA a dégagé en 2023 un bénéfice record de 8 milliards d'euros, en hausse de 22 %. Ce n'est pas réellement une surprise, car les banques espagnoles sont parmi les banques européennes qui ont le plus profité de la hausse des taux d'intérêt pour doper leur marge.

Le marché bancaire espagnol est, en effet, caractérisé par une offre relativement limitée de produits d'épargne (sans parler d'une gestion d'actifs également peu développée), ce qui contraint les ménages à conserver une grande partie de leurs encaisses sur des dépôts pas ou faiblement rémunérés. À l'inverse, une majorité des crédits sont à taux variable, ce qui a permis aux banques d'ajuster très rapidement leurs conditions de prêts.

Taxe exceptionnelle

Cette dynamique de taux a également été portée par le gain de quelque 11 millions de clients à travers le monde - BBVA est très présente en Amérique latine, notamment au Mexique où la banque connaît de solides performances commerciales - et par une hausse des crédits (+7,6% sur un an). Ces marchés porteurs ont permis de compenser les effets de l'hyperinflation en Argentine et en Turquie, sans parler de la taxe exceptionnelle instaurée en Espagne pour financer des mesures de soutien au pouvoir d'achat face à l'inflation.

Cette taxe exceptionnelle, décidée par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, devrait rapporter au budget environ 1,5 milliard d'euros auprès d'une dizaine d'établissements bancaires. Pour BBVA, la facture devrait s'élever à 225 millions d'euros, qui ont été intégralement provisionnés. Avec ses résultats, la banque a décidé de consacrer 4 milliards d'euros à la rémunération de ses actionnaires, via un nouveau rachat d'actions de 781 millions d'euros (après la fin en novembre dernier de son programme de rachat d'un milliard d'euros) et une hausse de 22 % du dividende versé cette année au titre de 2023.

Arbitrages

De quoi soutenir son cours de Bourse en 2024. Car, BBVA, comme les banques espagnoles, a sans doute déjà mangé son pain blanc sur les taux alors que d'autres banques européennes, notamment françaises ou allemandes, qui n'ont pas encore profité à plein de la hausse compte tenu de la structure de leur bilan, pourraient à leur tour bénéficier d'arbitrages plus favorables en 2024. Pour autant, BBVA s'attend à ce que sa marge nette d'intérêt continue de progresser en 2024 en Espagne.

Aujourd'hui, après avoir progressé de près de 30% en 2023 en Bourse, la banque espagnole est valorisée autour d'une fois son actif net, soit 30 % de plus que la moyenne des banques françaises (0,7 fois l'actif net, selon les estimations de Jefferies). Une valorisation qui sera plus difficile à tenir dans les mois à venir.

Sur l'ensemble du secteur bancaire en Europe, le consensus anticipe une stabilité des valorisations en 2024 et 2025 en multiple de l'actif net, avec une augmentation limitée des revenus de banque commerciale et une hausse des provisions pour créances douteuses (prêts non performants), avec un coût du risque autour de 44 points de base en 2024 (soit dix points de base de plus qu'en 2023).