Bitcoin : la banque Raiffeisen propose des cryptos sur son application mobile

C'est une évolution qui en dit long sur les mutations du monde bancaire. Ce jeudi 25 janvier, à Vienne, en Autriche, les clients de la banque de détail Raiffeisen vont recevoir une surprenante notification de mise à jour de leur application mobile. Tandis qu'ils utilisaient celle-ci pour consulter classiquement leurs soldes, ou effectuer leurs opérations bancaires ou de courtage, les clients pourront désormais investir directement dans les crypto-actifs, de manière intégrée et instantanée, via leur application mobile. Une offre développée avec son partenaire, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies, Bitpanda, le leader européen.

« Nous pensons que beaucoup de clients bancaires sont intéressés par les cryptos, ou du moins curieux mais la plupart sont trop craintifs pour investir. Si vous pouvez le faire directement depuis votre banque, cela va grandement faciliter l'accès et les cryptos vont s'étendre à plus de gens », explique à La Tribune Lukas Enzersdorfer-Konrad, PDG de Bitpanda. « Nous établissons une norme sans précédent pour le secteur bancaire », renchérit-il.

Concrètement, et pour la première fois en Europe, les clients d'une banque de réseau vont pouvoir acheter et vendre parmi une sélection de 300 crypto-actifs directement depuis le compte courant, comme un simple compte-titres. « L'offre proposée avec Bitpanda répond à la demande croissante de solutions d'investissement numériques », affirme Michael Höllerer, PDG de la Raiffeisen Bank à Vienne qui a développé la technologie de Bitpanda en marque blanche.

Pour s'y retrouver dans ce partenariat, la banque autrichienne compte prélever des frais sur chaque transaction, via une offre « premium ». Les frais s'élèveront à 1,49% sur chaque transaction bitcoin. « Ce taux peut être plus élevé ou plus faible selon la crypto choisie », détaille Bitpanda, une startup fondée en 2014 en Autriche.

« Nous avons plus d'actifs que la concurrence. Nous permettons aussi de faire du staking (la conservation rémunérée d'une même cryptomonnaie Ndlr) de crypto et nous sommes plus compétitifs en terme de prix », indique Bitpanda qui revendique 4 millions d'utilisateurs sur sa plateforme et 20 millions grâce à ses partenariats en marque blanche.

Séduire les jeunes

Certes, des néobanques, comme Revolut, N26 ou Banxe, qui utilisent d'ailleurs souvent la technologie de Bitpanda, proposent également des solutions de courtage sur les cryptos. Certaines, comme Revolut, en ont fait; à un moment, un axe stratégique fort. Mais c'est bien le fait que se soit une banque commerciale de réseau qui se lance qui change la donne.

L'objectif est d'apparaître comme un « précurseur » en Europe et de « permettre à tous les clients de se constituer facilement un patrimoine », avec la même facilité que pour le marché actions, ETF, métaux précieux ou matières première, souligne la banque.

Surtout, la banque cherche à capter l'intérêt croissant des crypto-actifs, tout en séduisant une clientèle plus jeune. « 29% des 20-39 ans achètent déjà leurs titres via des plateformes en ligne comme Bitpanda », a constaté la Raiffeisen Bank.

D'autant que les crypto-actifs signent depuis quelques semaines un retour grâce, suite à l'approbation aux Etats-Unis par la SEC (Securities and Exchange Commission) d'un nouveau produit financier, un ETF bitcoin au comptant, via onze gestionnaires principaux de la place (BlackRock, Grayscale...).

Ces ETF spot ne sont cependant toujours pas permis par la réglementation européenne Ucits. Mais l'éventuel succès commercial de ces nouveaux ETF outre-Atlantique pourrait exercer une forte pression sur l'industrie de la gestion d'actifs en Europe et sur les régulateurs européens.

« Nous ne sommes pas en attente d'un ETF bitcoin sur le modèle de ceux qui viennent d'être autorisés aux Etats-Unis. En Europe, il y a les ETN, des produis dérivés sur les futures donc nous estimons que ça n'est pas nécessaire. Il est plus intéressant d'investir directement dans le bitcoin comme nous le proposons », avance Lukas Enzersdorfer-Konrad.

Bitpanda compte d'ailleurs ne pas s'arrêter là et espère convaincre d'autres banques de réseau. « Nous discutons avec des banques dans toute l'Europe, en France, en Allemagne, en Italie, et en Espagne », confie ainsi le PDG.

Lire aussiETF bitcoin : l'Europe n'est pas prête à ouvrir les vannes