Bourse : la société SES-imagotag réfute une à une les suspicions d'un vendeur à découvert

Nouvel épisode dans l'affaire SES-imagotag, la société française spécialisée dans l'étiquetage électronique pour la grande distribution, dont le titre avait été suspendu jeudi 22 juin provisoirement en raison d'un afflux d'ordres de vente. Ce lundi, le cours de l'action SES-imagotag a très nettement rebondi (+27% à l'ouverture), avant de céder peu à peu du terrain en matinée (+15% en début d'après-midi), et ce après avoir lourdement chuté vendredi (-55%).

Dans un communiqué détaillé, la société, spécialisée dans les solutions digitales pour le commerce physique (étiquetage des produits), a un effet fermement réfuté une à une des doutes sur la sincérité des comptes soulevés dans un rapport accablant publié jeudi dernier par Gotham City Research pour le compte de fonds spécialisés dans la vente à découvert.

« La fraude à laquelle il est fait allusion dans le rapport n'existe pas ; il n'y a pas de double comptabilisation des revenus circulaires avec BOE (premier actionnaire de la société, NDLR) ; la consolidation des revenus des filiales du groupe et de la société mère est cohérente avec le revenu consolidé, qui est généré exclusivement par des ventes à des clients externes. La capitalisation des investissements en R&D de SES-imagotag est conforme aux normes comptables IFRS », souligne ainsi la société.

Par conséquent, SES-imagotag estime qu'il « n'y a pas de surévaluation des revenus ou des bénéfices de la société ». Et se réserve au passage la possibilité de mener une action en justice.

De son côté, l'Autorité des marchés financiers (AMF) déclare regarder le dossier et mener toutes les vérifications usuelles dans ce genre de dossier où les vendeurs à découvert jouent un rôle de premier plan.

Le président a été renouvelé dans ses fonctions

En pleine déroute boursière, le conseil d'administration de SES Imagotag a renouvelé vendredi le mandat de son président Thierry Gadou, qui est également directeur général et le deuxième actionnaire le plus important de la société, derrière le groupe chinois BOE. Les actionnaires ont d'ailleurs approuvé l'ensemble des résolutions, y compris le renouvellement des mandats des auditeurs KPMG Deloitte, mis indirectement en cause par la rapport de Gotham City Research.

« Le Conseil d'administration de SES-imagotag considère unanimement que le rapport de Gotham City Research comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions », avait répondu la société jeudi soir dernier. Deloitte a refusé de commenter et KPMG a déclaré être tenu au secret professionnel et ne pas commenter l'actualité de ses clients.

L'action SES-imagotag a été l'une des valeurs moyennes vedette de la place de Paris, qui a grimpé de 600% en trois ans avant la charge du fonds activiste. L'entreprise avait même intégré en novembre dernier l'indice SBF 120 (120 plus importantes capitalisations de la place de Paris). Aujourd'hui, la capitalisation a été ramenée à 1,3 milliard d'euros.