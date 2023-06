Le trio Niel-Pigasse-Zouari s'attaque à Daniel Kretinsky pour rafler Casino

La bataille pour Casino fait rage. Alors que le groupe de distribution brûle du cash à une vitesse telle que si la consommation ralentit, il lui faudra trouver, selon un proche du dossier, une solution cet été, avant la fin de la période conciliation de 4 mois commencée début juin avec les créanciers pour restructurer sa dette, les prétendants affinent leur offre. Après la proposition du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky d'injecter 750 millions d'euros via une augmentation de capital réservée, le trio d'hommes d'affaires Xavier Niel (Free), Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari a présenté, ce mardi, une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital du distributeur, selon Challenges. Dans cet investissement, 300 millions d'euros seront investis directement par le véhicule d'investissement « 3F » des trois hommes d'affaires tandis que le reste proviendra « probablement d'autres investisseurs, actionnaires et créanciers de Casino », selon notre confrère.

Préserver le potentiel de croissance

Xavier Niel Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari étaient également fondateurs de Teract, qui après avoir étudié un rapprochement avec Casino, a jeté l'éponge la semaine dernière. Dans la foulée, le 8 juin, ils avaient indiqué qu'ils travaillaient « pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. Ils avaient alors expliqué souhaiter « un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du groupe et à la préservation de son potentiel de croissance ».

Casino est actuellement en procédure de conciliation pour une période de quatre mois afin de renégocier son endettement de 6,4 milliards d'euros pour Casino et 3 milliards environ pour sa maison mère Rallye. Cette procédure amiable, qui laisse la direction du groupe aux manettes (contrairement à une situation de redressement judiciaire par exemple), doit permettre de conclure un accord avec les créanciers en vue d'une restructuration de la dette.

La marque d'intérêt déposée par le trio Niel, Pigasse, Zouari (important franchisé du groupe Casino) fait concurrence à celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui entend prendre le contrôle de Casino et qui avait proposé à certains créanciers de tirer un trait sur une partie de la dette en échange, soit de liquidités, soit d'actions, soit des deux. Et ce, à hauteur d'environ 40% des créances.

Intermarché reprend 119 magasins

Le 26 mai, Casino s'est engagé à céder à Intermarché une grosse centaine de magasins dans l'Hexagone. Troisième distributeur français, Intermarché entend aussi participer à un « futur tour de table » pour recapitaliser Casino mais à un petit niveau (100 millions d'euros). Les deux groupes ont dès à présent renforcé leurs partenariats en matière d'approvisionnements. Environ 4.000 salariés du distributeur stéphanois vont être concernés par le transfert des 119 magasins sous enseigne Intermarché d'ici trois ans, a appris l'AFP mardi auprès de sources concordantes. Et ce, sur environ 25.000 salariés que compte l'entité Distribution Casino France (DCF), qui rassemble les magasins du groupe en France hors les enseignes Monoprix ou Franprix. L'opération est un motif d'inquiétude pour les représentants des salariés concernés par ce changement d'enseigne car au sein d'Intermarché, groupement d'indépendants, la politique sociale dépend de chaque patron de magasins. Les grands formats de magasins, qui emploient beaucoup de salariés, sont particulièrement concernés par cette opération, puisqu'une dizaine d'hypermarchés figurent parmi les 57 premiers magasins vendus - 10 ou 11 selon les sources, qui pour certaines classent le magasin d'Albertville (73) comme supermarché.

Le nombre de magasins de grande taille est en outre en réalité plus élevé car Casino à ces dernières années converti une grosse vingtaine de ses hypermarchés en supermarchés. C'est par exemple le cas de celui de Firminy (Loire), près du siège historique du groupe à Saint-Etienne, qui sera cédé d'ici la fin de l'année. Sa taille (près de 6.000 mètres carrés) et son effectif (90 salariés) sont comparables à ceux d'un hypermarché.

Sur les dix hypermarchés, trois sont situés en région Auvergne Rhône-Alpes (Albertville, Chasse-sur-Rhône, Vals-près-le-Puy), quatre en région Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Chalon-sur-Saône, Fontaine-lès-Dijon, Lons-le-Saunier), un en Centre-Val de Loire (Tours La Riche), un dans les Hauts-de-France (Amiens), un en Nouvelle-Aquitaine (Poitiers).

Droit d'alerte

Signe des incertitudes entourant l'avenir de Casino, les élus du personnel du distributeur ont lancé une procédure de « droit d'alerte économique » afin d'obtenir des éclaircissements sur la situation de l'entreprise, en difficultés financières.

Selon Le Figaro, Auchan se serait invité dans les discussions en proposant une fusion avec le groupe Casino une fois conclue l'éventuelle prise de contrôle du distributeur en difficulté par Daniel Kretinsky. Les Echos affirment eux que le distributeur nordiste aurait également approché le trio Niel-Pigasse-Zouari. Sollicités par l'AFP, l'Association familiale Mulliez (propriétaire d'Auchan) et Auchan France n'ont pas souhaité faire de commentaire.