Crédit immobilier : la production s’envole malgré les contraintes imposées aux banques

L’année s’annonce encore meilleure que 2019 tant sur le volume de transactions que sur la production de crédits immobiliers. Pourtant, sous la pression des autorités, les banques s’alignent de plus en plus sur les recommandations édictées par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) en matière d’octroi de crédit : une durée des prêts immobiliers limitée à 25 ans, et une part des revenus consacrée au remboursement du crédit (assurance comprise) limitée à 35%, le tout avec une possibilité pour les banques de déroger à ces règles pour 20 % de leur production. Les banques n’ont donc plus le choix : ces recommandations deviendront une règle à partir du 1er janvier 2022, soumise à des sanctions en cas de non-respect.