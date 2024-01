Crédit immobilier : le taux moyen atteint 4,2% au quatrième trimestre

Ce n'était pas arrivé depuis 2009. Le taux moyen des crédits immobiliers a atteint un plateau à 4,20% au quatrième trimestre 2023, tandis que le nombre de prêts accordés a poursuivi sa chute, selon les calculs de l'Observatoire CSA/Crédit logement publiés jeudi. Sur l'ensemble de 2023, le taux moyen a atteint 3,59%, selon la même source.



Si elle ralentit, la hausse du taux moyen des prêts immobiliers reste spectaculaire depuis le printemps 2022, lorsqu'il était encore à peine supérieur à 1%. Elle s'explique par la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour contrer l'inflation qui a renchéri le coût de l'argent pour les banques, qui l'ont répercuté à leurs clients pour conserver leurs marges.

Pour rappel, les chiffres annoncés chaque mois par Crédit logement diffèrent de ceux de la Banque de France, avec respectivement 4,24% et 4,11% en décembre. Les statistiques de la banque centrale ont le mérite de porter sur l'ensemble du marché, contrairement à ceux de Crédit logement, fruit d'un retraitement sur la base de données partielles.

Durée moyenne des prêts : 20,8 ans en 2023 contre 13,6 ans en 2001

Ces taux ont de quoi décourager les candidats à l'achat d'un logement, d'autant que certaines banques ont moins prêté et que les prix n'ont pas baissé rapidement.

Lire aussiImmobilier de bureaux : ces dix villes où le coût foncier a été le plus élevé en 2023

En outre, au quatrième trimestre 2023, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois, soit 20 ans et 8 mois, « un niveau rarement observé par le passé » selon l'Observatoire, qui rappelle qu'elle était de 13,6 ans en 2001 et 17,1 ans en 2014.

Une baisse qui sera « lente »

En 2023, la production de crédits — les montants prêtés — a reculé de 41,7%. Le nombre de prêts, lui, a baissé de 39,5% sur l'année. La baisse s'est ralentie au quatrième trimestre, avec -30,6% et -19,5% respectivement.

Lire aussiImmobilier : la chute des prix va s'accélérer en 2024

La baisse des taux des crédits immobiliers sera « lente », selon l'Observatoire qui prévoit « une tendance à la décrue, à un rythme relativement régulier tout au long de l'année » 2024, de 4,20% au premier trimestre à 3,25% au quatrième (avec un taux moyen de 3,60% sur l'année). « Puis la baisse des taux se poursuivrait en 2025 », à 3,10% en moyenne.

Chute historique des ventes en 2023

En conséquence, le marché immobilier a enregistré en 2023 une chute « historique » de 22% des ventes dans l'ancien. Avec 875.000 transactions en 2023 contre 1,12 million l'année précédente, ce recul, le pire depuis cinquante ans selon les chiffres dévoilés mardi par la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), devrait se prolonger en 2024 (-10%).

Il « s'explique par l'effet combiné de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt et des difficultés croissantes d'accès au crédit immobilier », note la Fédération en rappelant que les Français ont perdu « 15% de pouvoir d'achat immobilier en deux ans ».

Lire aussiFrance : rebond de l'inflation confirmé en décembre

« Le détonateur de cette crise a été l'augmentation rapide des taux d'intérêt, avec une capacité d'emprunt en chute de 25% depuis janvier 2022 », a par ailleurs expliqué le président de la Fnaim, Loïc Cantin, devant la presse. « Aujourd'hui, les ventes de confort se raréfient et les ventes contraintes demeurent », a-t-il ajouté.

Les acquisitions réalisées en 2023 sont destinées « très majoritairement à la résidence principale », selon le gestionnaire immobilier Century 21, tandis que les achats réalisés au titre de l'investissement locatif chutent. La chute des ventes n'est toutefois pas jugée alarmante par le secteur, qui y voit plutôt un retour à la normale. De fait, les prix n'avaient pas cessé d'augmenter depuis 2009.

Étranglement de l'offre locative

En attendant, la Fnaim dresse un bilan particulièrement noir du marché locatif. Faute de pouvoir acheter, les acquéreurs se replient, en effet, sur la location. Alors que l'offre de vente a augmenté de 33% en cinq ans, l'offre locative a chuté de 59%, certains propriétaires se montrant plus frileux pour louer depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de rénovation énergétique des logements.

« Il y a un étranglement total de l'offre locative dans tous les territoires français », a déclaré Loïc Cantin, évoquant des étudiants qui restent habiter chez leurs parents, et des entreprises « contraintes de construire des logements au plus près de leur lieu de production ».

« Rien n'est fait aujourd'hui en faveur des propriétaires pour les inciter à faire du locatif à l'année. Les agences n'arrivent plus à répondre à la demande et on est même obligés de dépublier nos annonces tellement on est submergés d'appels », constate Guillaume Martinaud, président du réseau d'agences Orpi.

(Avec AFP)