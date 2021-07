En promo sur le Bitcoin, Elon Musk se défend de toute manipulation de cours

Si le bitcoin est loin de faire l'unanimité auprès des autorités centrales et des institutions financières, il peut en tout cas compter sur le soutien de l'entrepreneur Elon Musk. Lors d'un forum mercredi dédié aux cryptomonnaies, ces actifs échangés de manière décentralisée grâce à la technologie de la blockchain, le patron de Tesla a répondu aux critiques concernant son intérêt pour la plus ancienne des cryptomonnaies. "J'achète mais je ne m'en défais pas", a-t-il déclaré au cours de l'événement parrainé par le Crypto Council for Innovation. "J'aimerais voir le bitcoin réussir", a-t-il encore ajouté lors de ce débat en ligne auquel participait également le patron de Twitter et fondateur de Square, Jack Dorsey.

En creux, le troisième homme le plus riche du monde, selon Forbes, répond aux accusations selon lesquelles il jouerait avec le cours du bitcoin, grâce à sa seule influence sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Ainsi, en mai dernier, alors que la marque Tesla avait annoncé la possibilité d'acheter ses véhicules en bitcoin, Elon Musk était subitement revenu sur sa décision, faisant chuter la cryptomonnaie de 9%. En cause, l'importante consommation en énergie fossile, exploitée en Chine, pour faire fonctionner le réseau du bitcoin.

"Le fait qu'il n'y ait pas davantage de gens pour s'offusquer que #Elon Musk fasse intentionnellement sombrer les cryptos est stupéfiant. Arrêtez de le vénérer!", fulminait récemment une internaute sous le hashtag vindicatif "Fuckmusk".

En affirmant qu'il avait personnellement investi dans le bitcoin et d'autres cryptomonnaies - sans les revendre pour profiter des fluctuations très volatiles de son cours -, Elon Musk réfute ainsi toute accusation de manipulation. En plus du bitcoin, le chef d'entreprise sud-Africain a investi dans l'ethereum, le deuxième actif le mieux valorisé et le dogecoin - dont il a fait décoller le cours en l'affichant sur sa photo de profil Twitter.

« J'ai tout perdu à cause de toi »

Le patron de Tesla a même expliqué qu'il perdait de l'argent lorsque la valeur du bitcoin ou d'autres cryptomonnaies diminuait, mais qu'il n'en avait pas vendu malgré la volatilité.

"Combien vaut le Doge dans la vitrine ?", a-t-il lancé en référence à une chanson populaire sur un chien ("dog").

"J'ai tout perdu à cause de toi et maintenant je vis sous un pont (...). Tu peux être fier", a répliqué sur Twitter un internaute, applaudi par près d'un millier de "likes". Des micro-cryptomonnaies contestataires ont même été créées comme le "$FuckElon" pour protester contre l'influence du patron de Tesla.

Mais l'entrepreneur qui a également la tête dans les étoiles avec sa société Space X va plus loin. Selon lui, les cryptomonnaies sont un moyen "d'augmenter le pouvoir de l'individu par rapport au gouvernement".

Enfin, le patron du constructeur de voitures électriques a affirmé qu'il s'attendait à ce que Tesla reprenne les ventes d'automobiles en bitcoin.

"La mission de Tesla est d'accélérer l'avènement de l'énergie durable", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons pas être l'entreprise qui fait cela et ne pas faire preuve de diligence appropriée en matière d'utilisation de l'énergie (...). Maintenant, il semble que le bitcoin se tourne beaucoup plus vers les énergies renouvelables", a-t-il relevé.

Du bitcoin sur Twitter ?

Jack Dorsey de son côté, dont la société de paiement numérique Square a récemment annoncé des projets de services financiers en bitcoin, a déclaré qu'il croyait fermement en la monnaie virtuelle comme un moyen de réduire les coûts de transaction et d'améliorer la vie des gens.

Pour Twitter, a-t-il affirmé, le bitcoin "crée beaucoup de modèles commerciaux différents" qui pourraient par exemple réduire sa dépendance à la publicité. "Nous ne pouvons pas seulement le voir comme un actif que nous possédons", a ajouté le patron du réseau social ajoutant: "Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde."

Le bitcoin a terminé en hausse de 6,67% mercredi à 31.856 dollars. A l'ouverture du débat, il avait brièvement grimpé à 32.859 dollars.

(Avec AFP)