Polluer avec Elon Musk et les « mineurs » de bitcoin chinois

Ne dites plus « je spécule sur les cryptos » mais « je pollue avec Elon Musk dans une « mine » à charbon chinoise ». Depuis que le fondateur de Tesla s'est rendu compte que sa proposition de payer sa voiture électrique en bitcoin avait un bilan carbone désastreux, rien ne va plus pour la monnaie digitale. Coup de com' du trublion ou, comme l'affirme dans notre interview un expert acquis à la cause, les conséquences des « pressions » menées par les anti-bitcoins ? Preuve, s'il en est, que le bitcoin, qui représente déjà la consommation énergétique de l'Italie, devient un problème macro et politique.

Que s'est-il passé entre le 24 mars, lorsque le fantasque milliardaire a lancé sur Twitter son « you can now buy a Tesla with bitcoin » et son changement de pied de cette semaine ? Réponse : 1 milliard de dollars de gains sur son investissement de 1,5 milliard dans la crypto-vedette et surtout une volée de bois, vert évidemment, de la part de quelques détracteurs qui ont fait les comptes : comme le mix énergétique en Chine utilise principalement des centrales à charbon, il y a là de quoi remettre en cause la lutte contre le réchauffement de la planète. Tout cela en quelques clics...

La transition verte n'est pas un gadget de com



Cette mauvaise publicité pour le roi de la transition énergétique n'empêche pas la voiture électrique de rester à la pointe de l'innovation. Ainsi, raconte Nabil Bourassi, Michelin développe une nouvelle gamme de pneus pour économiser l'énergie de ce type de véhicule. Une façon aussi de reconquérir un marché dominé par la concurrence des pneus low cost... chinois.



Car la transition verte n'est pas un simple gadget. Juliette Raynal salue l'initiative French Tech Green 20, lancée par le gouvernement et destiné à favoriser l'émergence et l'industrialisation de technologies de pointe au service de l'environnement et du climat. Les vingt sociétés lauréates, sur près de 200 candidates, ont été sélectionnées selon leur impact environnemental ainsi que sur leur capacité à se développer rapidement à grande échelle.

La transition écologique devient la nouvelle réalité de notre époque. Première à prendre cette initiative, l'industrie chimique a dévoilé, dans une feuille de route de décarbonation, les grandes lignes des futures étapes de sa stratégie pour réduire d'au moins 26% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2015. Elle s'appuie sur la mobilisation de leviers déjà matures, mais aussi des technologies de rupture comme l'hydrogène ou le stockage de CO2, explique Marine Godelier.



Décarboner, oui, mais il faut tenir compte de tous les acteurs. En Bretagne, dans la Baie de Saint-Brieuc, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques s'opposent bruyamment à un projet d'éolienne en mer. Un des nombreux sujets politiques qui divise les Bretons à l'approche des élections régionales et que décrypte notre correspondante à Rennes Pascale Paoli-Lebailly.



Reste que l'éolien flottant en mer fait partie de la panoplie indispensable pour atteindre la neutralité carbone en France. Même si d'autres solutions moins agressives visuellement sont mises en place, à l'exemple de l'hydrolien près de La Hague où circule le plus puissant courant marin d'Europe, explique Nathalie Jourdan en Normandie.

Du 11 au 24 octobre prochain aura lieu la COP 15 sur la biodiversité à Kunming en Chine. Dans une enquête sur la façon dont se prépare cet événement, Patrick Cappelli a constaté les retards pris par les entreprises dans la lutte contre les atteintes à la biodiversité. Nous avons aussi interrogé Véronique Andrieux, directrice générale du WWF qui milite pour la création d'une réglementation européenne qui interdise la mise sur le marché européen des produits liés à la déforestation. Selon elle, « en continuant à déforester, nous créons les conditions idéales pour la prochaine pandémie ».



Bref, si payer sa Tesla en bitcoin ne fera pas avancer la cause de la planète, si Elon Musk n'est sans doute pas le champion du monde de la RSE, l'important est que l'intéressé s'en rende compte à temps. C'est la force de l'époque actuelle que de générer des contre-pouvoirs et de la transparence. Sylvain Rolland raconte comment de plus en plus d'entrepreneurs réclament une réforme des critères de sélection des startups du Next40 et du French Tech 120, pour passer à des critères extra-financiers, comme le climat.



