ETF bitcoin, ethereum... : les enjeux de ces produits financiers indexés aux cryptomonnaies

2023 sera-t-elle l'année de la consécration des deux principales cryptomonnaies, bitcoin et ethereum dans l'univers de la finance régulée ? Les acteurs de la crypto et les investisseurs attendent la décision du gendarme américain de la Bourse, la SEC dont le président Gary Gensler ne cesse de souffler le chaud et le froid sur les cryptomonnaies, d'autoriser ou non le lancement de nouveaux produits financiers indexés sur le bitcoin. Un feu vert qui marquerait pour beaucoup d'observateurs une institutionnalisation, sinon une sacralisation du marché.

La pression monte. Pas moins de six sociétés de gestion d'actifs ont déposé ces dernières semaines leur demande de création d'un ETF (exchange-traded fund) en bitcoin, dont le numéro un mondial de la gestion d'actifs, BlackRock (9.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion).

« Comment dire non à BlackRock, qui bénéficie de nombreux appuis à tous les niveaux. Ceci dit rien n'est fait et la SEC peut maintenir son refus », juge Philippe Herlin, économiste et essayiste. La décision de la SEC peut être une « non décision » : Aux Etats-Unis, la réglementation n'impose pas un visa formel pour un nouveau ETF si le régulateur ne réagit pas à la demande dans un délai de 75 jours. Ce qui est certain, c'est que la possibilité de lancer des produits indexés sur le bitcoin ou l'ethereum serait de nature à doper les cours.

Qu'est-ce qu'un ETF bitcoin ?

Pour comprendre ce qu'est un ETF indexé au bitcoin, il faut rappeler le fonctionnement d'un ETF « classique ». Un ETF (exchange-traded fund) réplique la variation d'un indice, qui mesure la performance d'un panier d'actifs cotés, actions, obligations ou des matières premières, comme le pétrole ou l'or. Le principal attrait du produit repose sur des frais de gestion minimes (entre 0,1 à 0,3%) car il n'y a pas de frais, le produit répliquant strictement l'indice de référence.

Un ETF indexé sur le bitcoin est donc un support d'investissement, dont la performance sera strictement liée à l'évolution des cours du bitcoin. Cela permettra aux investisseurs d'être exposés au bitcoin sans se préoccuper de la détention ou de la conversion du bitcoin. En clair, cela facilite grandement l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de crypto puisque la liquidité de l'ETF est en principe assurée.

« Supposons que vous souhaitiez acheter des bitcoins sur la plateforme d'échanges Coinbase. Vous paierez probablement environ 0,5 % de frais. C'est moins que ce que vous paieriez au cours d'une année en investissant dans un ETF bitcoin, qui facture tous au moins 0,65 % par an », nuance toutefois Bitcoin Magazine.

Quand l'ETF bitcoin a-t-il vu le jour ?

La première incursion des cryptos dans le monde des ETF remonte à 2013, date à laquelle une première demande a été adressée à la SEC. Depuis, l'institution a toujours refusé la création de ces fonds, en raison notamment de sa crainte d'une manipulation des cours sur un marché encore peu transparent.

De son côté, la Bourse de Chicago (CBOE et le CME Chicago Mercantile Exchange) s'est montrée plus ouverte à la création de contrats à terme sur le bitcoin, avant de finalement reculer deux ans plus tard.

Une nouvelle avancée survient en octobre 2021, lors qu'est lancé ProSharesBitcoin Strategy ETF, le premier fonds indiciel (ETF) adossé à des contrats à terme sur le bitcoin (bitcoin futures), un produit également adoubé par la SEC. En Europe, les quatre premiers émetteurs de ces fonds cryptos indiciels sur Euronext sont ETC Group, VanEck, 21Shares et WisdomTree.

Actuellement, les ETF Bitcoin (BTC) ne peuvent donc détenir que des contrats à terme sur le bitcoin ou des actions d'entreprises et d'autres ETF exposés aux cryptomonnaies. L'enjeu est important puisqu'il s'agit dès lors pour la SEC d'évaluer si elle approuvera ou non les ETF qui détiennent directement des bitcoins.

« Il n'existe pas d'ETF bitcoin au sens strict, cela signifierait que l'ETF achète du BTC à mesure que son nombre de clients augmente, mais cela la SEC l'interdit. Elle craint en effet des variations de prix trop brutales et inexpliquées (on connaît la volatilité du BTC), ou des manipulations de marché, le bitcoin n'étant pas un actif régulé sur un marché centralisé comme les actions », explique Philippe Herlin.

Ainsi, si la consécration des cryptos en tant que produit financier n'est pas encore totale, elle semble en tout cas approcher, dans un contexte plus porteur.

« Toute l'industrie crypto espère que cette fois sera la bonne », résume l'économiste.

Pourquoi le contexte est-il plus clément aujourd'hui ?

Dans une période d'incertitude sur l'économie mondiale, la confiance des investisseurs dans l'économie réelle se lézarde. Dès lors, particuliers et institutionnels cherchent une alternative dans la dette privée, les produits monétaires ou structurés et certains ETF.

Selon Fineqia International, une entreprise d'investissement spécialisée dans les actifs numériques, les produits négociés en bourse (ETP) mondiaux ayant des cryptomonnaies comme sous-jacent ont vu leurs encours bondir de près de 60% depuis le début de l'année.

Parallèlement, une partie de l'industrie de la gestion demande à la SEC de trancher rapidement. En 2022, le gestionnaire américain Grayscale a déposé une requête en révision auprès de la cour d'appel du district de Columbia pour contester le rejet de la SEC. La direction de Grayscal annonçant qu'elle allait « exploiter toutes les ressources de l'entreprise pour défendre nos investisseurs et le traitement réglementaire équitable des véhicules d'investissement en bitcoins », cite le Financial Times.

Pourquoi les ténors de l'industrie comme BlackRock s'y intéressent-ils ?

Il n'y a actuellement que sept ETF bitcoin approuvés par la SEC pour être négociés aux États-Unis, via les contrats à terme. Cependant, plus de 20 autres demandes attendent l'approbation tacite ou explicite du gendarme Boursier, dont certaines concernent des fonds qui détiennent directement des bitcoins.

Aussi, Jacobi Asset Management a lancé en un ETF Bitcoin au comptant sur Euronext Amsterdam, le premier en Europe qui reste toutefois limité à des investisseurs britanniques et néerlandais. Le fonds a été autorisé à Guernesey, rappelle le Financial Times, une juridiction hors de l'UE.

La demande de BlackRock, avec son fonds iShares Bitcoin Trust, déposée en juin dernier pourrait davantage changer la donne, compte tenu de sa force de frappe.

« Pour les grands gestionnaires d'actifs, l'enjeu consiste à proposer dans leur gamme de placements un produit médiatique, dont tout le monde parle, et qui offre un cours en forte progression (sur 3 ou 4 ans). Pour l'investisseur, un ETF lui évite d'acheter ses bitcoins sur une place de marché, une démarche qui exige une procédure longue (KYC) et qui comporte des risques (faillite de FTX), l'ETF peut être facilement acquis, placé dans un plan d'épargne ou de pension. Les perspectives de croissance pour un tel produit sont très encourageantes », note Philippe Herlin.

Quel sera l'impact en cas d'approbation de la SEC sur le marché crypto ?

Les ETF indexés à des cryptos apporteraient sans doute autant de bénéfices que de freins au marché. Côté positif, une plus grande accessibilité et liquidité. Revers de la médaille : les injonctions réglementaires seraient également beaucoup plus fortes. « Des actions ou des politiques réglementaires négatives pourraient avoir un impact négatif sur la valeur de l'ETF et, par extension, sur le prix du bitcoin », s'alarme ainsi Bitcoin magazine.