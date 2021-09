L’indice Dax de la Bourse de Francfort se fait un lifting à 330 milliards d’euros

L'indice boursier le plus important d'Allemagne, le Dax, entame sa plus grande réforme depuis sa création en 1987. Le nombre de valeurs composant l'indice phare de la place de Francfort passe en effet de 30 valeurs de référence (Dax 30) à 40 valeurs de référence (Dax 40), soit autant que l'indice parisien CAC 40.

Cette réforme, qui sera effective à partir du 20 septembre, aura des conséquences importantes sur la compétition que se livrent non seulement les places européennes (Deutsche Börse vs Euronext), mais aussi et surtout les indices avec la montée en puissance en Europe de la gestion indicielle. Plus de valeurs, plus de capitalisation, ces indices plus puissants peuvent attirer davantage les gestions passives.

Cap sur les valeurs de croissance

Selon les calculs du gestionnaire d'actifs DWS, les dix nouvelles valeurs apportent quelque 330 milliards d'euros de capitalisation supplémentaire à l'indice, qui devrait ainsi frôler les 1.900 milliards d'euros (contre 2.200 milliards d'euros pour le CAC 40). Mais, surtout, l'indice sera désormais composé de davantage de valeurs de croissance, comme Zalando (vêtements en ligne) ou Hello Fresh (livraison de repas à domicile). Une diversification bienvenue alors que l'indice DAX 30 était, jusqu'ici, surpondéré en valeurs industrielles, automobiles et chimiques.

Les dix nouvelles valeurs appartiennent à des univers d'investissement très différents. La principale nouvelle valeur, Airbus (91 milliards d'euros capitalisation) apporte une touche d'aéronautique alors que la santé fait une entrée en force, avec Siemens Healthineers (67 milliards), Sartorius (47 milliards) ou la société de biotechnologie Qiagen (11 milliards).

L'automobile se renforce également avec la holding Porsche SE (26 milliards). Le textile/habillement/loisirs fait son entrée avec Zalando (25 milliards) et Puma (16 milliards). La nouvelle économie est présente avec Hello Fresh. L'ancienne l'est avec le chimiste Brentnag (13 milliards) ou le parfumeur Symrise (17 milliards). Autant de valeurs qui étaient auparavant dans l'indice des valeurs moyennes Mdax, qui sera donc ramené de 60 à 50 valeurs. Ce que le Dax va gagner, l'indice Mdax le perdra donc forcément...

Attirer la gestion indicielle

Selon DWS, l'intégration d'un plus grand nombre de valeurs de croissance est de nature « à aider le Dax à attirer davantage l'intérêt des investisseurs internationaux ». L'indice comprend également davantage d'acteurs du commerce électronique ou de la technologie médicale, un secteur en forte croissance. Certains observateurs estiment même que la technologie et le médical pourrait représenter ce qui pèse aujourd'hui l'automobile dans l'indice.

La dernière tentative pour donner un coup de jeune à l'indice fut l'entrée dans le Dax de l'ex-star des paiements Wirecard, avant que cette société ne chute brutalement durant l'été 2020, à la suite d'accusations de fraude comptable. C'est d'ailleurs également pour tenter de faire oublier ce fiasco retentissant, qui a mis en cause la fiabilité du régulateur BaFin, que la Bourse de Francfort avait lancé cette réforme.

Au total, le Dax 40 représentera environ 80% de la capitalisation des valeurs allemandes, une proportion proche du marché français (75% pour le CAC 40) ou américain (S&P 500). Autrement dit, pour jouer l'Allemagne, l'indice Dax sera beaucoup plus représentatif du potentiel pour investisseurs, via un ETF Dax.

Un Dax à la traîne

Autre avantage : un plus grand nombre de valeurs de croissance peut également contribuer à la performance d'un indice qui a, à ce jour, à peine surperformé le marché européen au sens large, en restant même loin derrière le principal indice américain, voire français (qui a exceptionnellement profité du rebond des valeurs bancaires et du luxe). Ainsi, depuis le début de l'année, hors dividendes réinvestis, le Dax a progressé de 15%, contre 20% pour le CAC 40, 18% pour Eurostoxx 50 et 20% pour le S&P 500.

L'enjeu principal de cette réforme concerne bien évidemment la gestion indicielle, mère de toutes les batailles dans la gestion d'actifs. Selon Bloomberg, près de 20 milliards de dollars d'ETF seront impactés par cette réforme. Les fonds indiciels devront agir vite pour repondérer leurs portefeuilles, et ce dès le 17 septembre, alors que le nouvel indice sera opérationnel le 20 septembre.