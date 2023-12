Le CAC 40 atteint son plus haut historique, les perspectives de baisses de taux affolent les marchés

[Article publié à 11h30, mardi 12 décembre 2023, mis à jour à 11h45]

Ce mardi matin, le CAC 40, a établi un nouveau record en atteignant 7.582,11 points vers 10 h55, battant son précédent record daté du 24 avril de 7.577 points, avant de retomber à 5.767 points vers 11h45.

« Alors qu'octobre avait été marqué par une très forte fébrilité, conduisant à un repli généralisé des indices et à des baisses spectaculaires pour certaines valeurs, le contexte de marché s'est totalement retourné en novembre », rappelle Mary-Sol Michel, Directrice de la Gestion sous mandat chez Swiss life Banque Privée dans une note.

Ainsi, depuis son plus bas du 27 octobre à 6.795 points, le CAC 40 a progressé de plus de 11%. Il n'est d'ailleurs pas le seul puisque sur la même période, le S&P 500 américain s'est envolé de plus de 12% et même de près de 14% pour l'indice technologique Nasdaq.

A l'origine de ce nouveau bond : « les acteurs du marché ayant apprécié le ralentissement du marché du travail américain qui renforce les attentes d'une réduction de taux dès la fin du premier trimestre 2024 aux Etats-Unis. L'Europe s'est clairement démarquée tandis que Wall Street reste proche de ses sommets, dans l'attente des annonces des banques centrales la semaine prochaine », explique dans une note Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés chez eToro

L'espoir d'une baisse des taux directeurs à l'origine de l'euphorie

Derrière cet optimisme de court terme lié à de bons chiffres, les investisseurs font surtout le pari d'un desserement de la politique monétaire à venir. « Les marchés ont écarté toute possibilité d'une nouvelle hausse et s'attendent désormais à ce que la première baisse intervienne en mars ou en mai 2024 », rappelle de son côté John Plassard, spécialiste des marchés chez la banque Mirabaud.

Grâce à une inflation qui a fortement ralenti aux Etats-Unis et en Europe et une activité économique qui marque le pas, « les banquiers centraux ont tenu des discours plus accommodants », reconnaît aussi la gérante de Swiss Life. Ainsi, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a indiqué que les taux étaient suffisamment restrictifs, tandis que, pour la BCE, François Villeroy de Galhau a mentionné que des baisses de taux étaient envisagées pour 2024.

« Cela a conduit à une très forte détente des taux longs : le rendement de la dette américaine à 10 ans a perdu 85 points de base en quelques semaines, pour atteindre 4,15 % début décembre. Or les baisses de taux ont un impact majeur sur les marchés d'actions, qui ont donc plus rebondi en novembre qu'ils n'avaient baissé en octobre », analyse Mary-Sol Michel.

Une année 2024 sous le signe de la hausse?

Reste maintenant à savoir ce que va faire le cours de l'indice parisien dans le futur, après avoir touché les sommets. Cela dépendra avant tout de l'inflation et, in fine, des décisions des banques centrales sur leurs évolutions de taux directeurs. Sur ce point, John Plassard se montre plutôt optimiste. « L'inflation semble se rapprocher des 2-3 % en 2024-2025, le taux directeur nominal devra être ajusté à la baisse. Si les prévisions de réductions trimestrielles des taux et de ralentissement progressif de l'inflation se vérifient, le taux directeur réel pourrait s'établir en moyenne à 2,6 % en 2024, ce qui reste un niveau clairement restrictif », anticipe le banquier.

