Nicolas Hubert, DG de Milleis Banque : "Nous regardons clairement des projets d'acquisition"

Ex-banque de détail de Barclays en France, Milleis Banque compte aujourd'hui 60.000 clients patrimoniaux dans l'Hexagone. Après une importante restructuration, elle entame désormais une phase de redéploiement, via notamment un partenariat avec l'assureur Groupama. Cette phase d'expansion pourrait se coupler d'une stratégie de croissance externe.

Selon plusieurs médias, son actionnaire, le fonds britannique AnaCap, a manifesté un intérêt pour la vente des activités de banque de détail de HSBC France, dont la clientèle premium et urbaine n'est pas si éloignée de celle de Milleis Banque. Toutefois, le franco-allemand Oddo BHF et le fonds américain Cerberus via My Money Bank, se montreraient aussi intéressés, ont dernièrement révélé Les Echos. Nicolas Hubert, directeur général de Milleis, revient sur ces chantiers et détaille l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la banque et sa transformation digitale.

__

LA TRIBUNE - Barclays France a été cédée à AnaCap en août 2017 pour devenir Milleis Banque. Aujourd'hui, où en est votre restructuration et quel est votre positionnement ?

NICOLAS HUBERT - La banque est passée par une importante phase de restructuration qui s'est achevée avec une rupture conventionnelle concernant 340 salariés sur les 1.000 que comptait l'établissement. Aujourd'hui, nous sommes environ 700, dont 250 banquiers privés. Parmi eux, 70 ont été recrutés l'an dernier. Nous comptons 28 agences à Paris et dans les grandes villes françaises, notamment sur la Côte d'Azur. Nous avons ainsi fermé une quarantaine de points de vente sur les 70 que comptait notre réseau et environ la moitié de nos directeurs d'agence ont récemment été nommés à ces postes. Depuis 2017, nos encours sous gestion sont restés stables à environ 9 milliards d'euros. Milleis est une banque qui s'adresse exclusivement aux clients patrimoniaux à partir de 100.000 euros d'encours gérés chez nous. Nous avions, dans le périmètre du groupe, une société de gestion que nous avons cédée [en 2018, Ndlr] à Crédit Mutuel CIC AM et sommes désormais passés dans une architecture totalement ouverte. Nous proposons une soixantaine de fonds avec deux partenaires privilégiés : Crédit Mutuel CIC AM et Rothschild & Co. Nous proposons également des produits de banque au quotidien comme la carte bancaire, des produits d'assurance, et nous faisons du crédit immobilier. La banque privée reflète...