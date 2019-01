Pour Lagarde, les Fintech peuvent rendre le monde meilleur par l'inclusion bancaire

« Changer le monde ». L'expression hautement galvaudée du monde des startups prise cette fois au pied de la lettre. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a invité les startups de la finance, lors de la conférence Paris Fintech Forum ce mardi 29 janvier, à rendre vraiment le monde meilleur en s'attaquant à des problèmes de fond.

« Les Fintech pourraient être une incroyable force au service du bien dans le monde en donnant aux 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées ou mal-bancarisées, accès à des plateformes de transactions de manière sécurisée. Je pense aussi aux millions de personnes qui travaillent à l'étranger et doivent envoyer de l'argent à la maison », a plaidé Christine Lagarde.

Elle a souligné que « ce que l'on appelle les "remittances" [transferts d'argent internationaux des migrants ou diasporas, Ndlr] est crucial pour certains pays et vital pour certaines familles : ne pas avoir à payer 7% à 8% de frais supplémentaires sur ces transferts peut représenter un repas en plus par jour pour ces familles ».

Fintech for good

Le marché des "remittances" représente plus de 500 milliards de dollars de transferts dans le monde par an. Plusieurs startups de la Fintech se sont d'ores et déjà spécialisées dans ce domaine, notamment la britannique WorldRemit qui s'attaque aux géants Western Union et MoneyGram. En Asie, Ant Financial, bras financier d'Alibaba, teste du transfert d'argent sur la Blockchain pour réduire les coûts et les délais. Le "Fintech for good" reste une niche et l'inclusion bancaire un thème surtout porté par le monde associatif.

Les propos de Christine Lagarde interviennent en effet dans un contexte où la communauté Fintech célèbre la percée fulgurante de stars de la Fintech qui ont surtout cherché à concurrencer les banques, à devenir elles-mêmes des banques nouvelle génération ou néobanques, mais plus agiles, plus efficaces, en proposant des services quasi-gratuits à une clientèle plutôt aisée, surtout dans les pays développés. Les Revolut et autres N26 sont engagées dans une course à la taille à coups de levées de fonds de centaines de millions de dollars pour devenir la plus grosse "licorne" (entreprise valorisée plus d'un milliard de dollars) et la plus mondiale, sans trop s'occuper de ces populations peut-être jugées insuffisamment solvables, préférant cibler les riches expatriés plutôt que les migrants. Du moins pour l'instant.