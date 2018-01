Pour réguler le bitcoin, Le Maire mandate un ancien de la Banque de France

La flambée des cours des cryptomonnaies, et le buzz mondial qui l'entoure, commencent à échauffer les dirigeants politiques. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, avait déjà indiqué en décembre que le bitcoin serait mis à l'ordre du jour d'un prochain G20 sous présidence argentine. Ce lundi, il a profité de la cérémonie des voeux aux acteurs économiques, à Bercy, pour a annoncé une nouvelle initiative : il a confié à Jean-Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, une mission sur le sujet.

"Nous refusons les risques de spéculation et les possibles détournements financiers liés au bitcoin", a martelé Bruno Le Maire. "Cette mission me proposera des orientations sur l'évolution de la réglementation pour mieux en maîtriser le développement et empêcher leur utilisation à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment ou de financement d'activités criminelles ou de terrorisme", a-t-il expliqué.

Bercy s'inquiète à plusieurs titres, aussi bien pour risques auxquels s'exposent les épargnants en achetant cet actif ultra-spéculatif que pour les activités illicites que financent les cryptomonnaies (terrorisme, trafics en tous genre).

Vers une réglementation mondiale ?

Diplômé de HEC et de Sciences Po, ancien élève de l'ENA (promotion « Simone Veil », dont il fut le conseiller technique au ministère de la Santé et de la Famille en 1978-79), inspecteur des finances, Jean-Pierre Landau, 71 ans, a été, de 2006 à 2011, second sous-gouverneur de la Banque de France, membre du conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux (BRI) et membre du Forum de stabilité financière, suppléant au G7 et au G20 et membre du groupe de travail de l'OCDE consacré à la politique économique et financière. Il fut aussi administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale à Washington, de 1989 à 1993, puis Directeur de la DREE (Direction des relations économiques extérieures). Enseignant à Sciences Po, il est l'auteur avec Markus K. Brunnermeier et Harold James, de "The Euro and the Battle of Ideas" publié aux éditions Princeton University Press, en septembre 2016.

[Jean-Pierre Landau est le co-auteur de "The Euro and the Battle of Ideas"]

L'actuel gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait mis en garde en fin d'année dernière sur les risques du bitcoin, déclarant :

"Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté : le bitcoin n'est en rien une monnaie‎, ou même une crypto-monnaie. C'est un actif spéculatif. Sa valeur et sa forte volatilité ne correspondent à aucun sous-jacent économique et ne sont la responsabilité de personne."

Début décembre, l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, adossée à la Banque de France) avaient émis un communiqué commun rappelant aux épargnants les risques liés à l'achat de bitcoins. Un avertissement réitéré par l'AMF après la sortie de la starlette de téléréalité Nabilla. Cependant, le bitcoin n'entre pas dans le périmètre de supervision de l'AMF.

Ce lundi, un responsable de la banque centrale allemande, la Bundesbank, a plaidé pour une réglementation mondiale :