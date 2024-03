Prêts : Crédit Mutuel Arkéa revendique un recul moins marqué qu'ailleurs en 2023, y compris au profit des jeunes agriculteurs

Dans un contexte économique et financier bousculé, voire à tendance baissière, puisque son résultat net pour 2023 ressort en repli de 37,2%, à 417 millions d'euros sur un revenu total de 2,13 milliards d'euros, le Crédit Mutuel Arkéa met en avant sa robustesse et la solidité d'un modèle différent : celui d'un acteur territorial devenu entreprise à mission en 2022.

Dix mois après avoir garantit son autonomie par un accord signé avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, l'établissement bancaire mutualiste réunissant les fédérations du Crédit mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et une quarantaine de filiales (Fortuneo, Suravenir, Monext...) a poursuivi son développement en continuant à prêter à ses clients, a-t-il illustré lors d'une conférence de presse jeudi 29 février à Paris.

Moins de demande de crédits en 2024 ?

Forte d'une activité commerciale en croissance qui s'est traduite l'an passé par un gain de 200.000 nouveaux clients (5,12 millions au total), tiré par la banque en ligne Fortuneo, et une performance extra-financière (impacts environnementaux et sociétaux), stable à 9,4 milliards d'euros, la banque affiche sur 2023 un encours de crédits de 87,5 milliards d'euros en hausse de 6,9%. Hors un milliard généré en Belgique, le reste concerne des clients nationaux : particuliers, professionnels, ETI, collectivités et acteurs publics (départements, hôpitaux, bailleurs sociaux).

« Preuve de notre profil différent dans le paysage financier, le Crédit Mutuel Arkéa a continué à prêter en 2023, beaucoup plus que les autres, et gardé le robinet ouvert au bénéfice des territoires car les projets étaient toujours là », s'est félicité Julien Carmona, son président. « En 2024, la demande sera sans doute plus faible mais on va continuer à prêter » a-t-il ajouté.

Entre 2016 et 2023, l'évolution des crédits montre une hausse de 86% contre 39% pour les autres banques françaises. L'établissement mutualiste prête à 61% à ses clients des territoires historiques, mais aussi dans ses territoires de conquête via ses filiales.

41,2 milliards des encours de crédits sont attribués au secteur de l'habitat, 18,7 milliards aux professionnels et entreprises, 10,4 milliards ont été fléchés vers la consommation.

40% de parts de marché sur les jeunes agriculteurs installés

Si la production de crédits a diminué de 20% l'an passé (contre 40% pour les autres banques), le Crédit Mutuel Arkéa a enregistré une hausse de 17% pour la transition environnementale (un milliard d'euros) et de 7% à l'agriculture (563 millions d'euros). La banque affiche un taux de 40% de parts de marché sur les jeunes agriculteurs installés.

« Les crédits sont orientés vers des clients et des secteurs d'activité en cohérence avec nos engagements, tels que l'accession à la propriété, l'accompagnement des primo-accédants ou des établissements hospitaliers (172 millions d'euros d'engagement) » détaillent Hélène Bernicot et Anne Le Goff, respectivement directrice générale et directrice générale déléguée.

En matière d'immobilier, la banque constate toutefois un net ralentissement de la demande de crédit depuis fin 2023. « Ce n'est pas une question de solvabilité car les banques ont globalement baissé leurs barèmes mais d'attentisme chez les acheteurs et les vendeurs. On sait d'ailleurs que l'immobilier est un marché cyclique. En revanche, sur le secteur de l'habitat, la tendance de long terme est positive dans les régions de l'Arc Atlantique. Le problème tient plus au manque d'offres qu'à une demande en baisse. Cela ne peut que repartir », analyse Julien Carmona.

Financer l'économie réelle, sortir des énergies fossiles

Après une année 2022 hors norme (663 millions d'euros de résultat), la 7e banque française, aux deux millions de sociétaires et plus de 11.000 salariés, reconnaît toutefois des résultats financiers impactés par divers facteurs dont la forte hausse des taux d'intérêt, l'impact négatif du changement des conditions du TLTRO (financement des établissements de crédit) décidées par la BCE fin 2022, ainsi que des événements climatiques exceptionnels ayant altéré les revenus d'assurance. En Bretagne et dans le Sud-Ouest, les tempêtes ont coûté 23 millions d'euros en fin d'année.

En 2023, 26% des revenus ont été issus du pôle assurances et gestion d'actifs, 28% du pôle B2B et marque blanche, le Crédit Mutuel Arkea opérant pour HSBC, AXA Banque et Allianz Banque.



« En cohérence avec ses valeurs mutualistes, le groupe a fait le choix assumé de continuer à soutenir le financement de l'économie réelle, dans une approche transformative et pas seulement redistributive », assurent ses directrices générales, à la veille d'inaugurer la feuille de route qui succédera au Plan Transitions 2024.

Sur le plan environnemental, la stratégie climat de la banque prévoit d'ailleurs une accélération des transitions qui devra se traduire par une sortie du charbon d'ici à 2027 et une baisse des énergies fossiles dès cette année pour une sortie intégrale en 2030. L'ancrage territorial du groupe et les promesses d'une entreprise à mission ont un impact sur le plan des recrutements. En 2023, le Crédit Mutuel Arkéa, qui a signé un accord de « rémunération équilibrée » avec les syndicats, a augmenté sa masse salariale de 4,8% et embauché 1.200 personnes en CDI.