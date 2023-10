« Partager le pouvoir, pour ne pas souffrir de l’isolement du patron » (Hélène Bernicot, Anne Le Goff, Crédit Mutuel Arkéa)

Basé au Relecq-Kerhuon près de Brest (Finistère), le Crédit Mutuel Arkéa réunit les fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi que quarante filiales spécialisées dont la banque en ligne Fortuneo, qui contribue à la conquête de nouveaux clients, l'assureur Suravenir ou la plateforme Teamzy. Celle-ci vise à simplifier la gestion des projets immobiliers. En 2022, le Crédit Mutuel Arkéa a été le premier établissement bancaire à présenter ses résultats sous l'angle de la performance globale, à la fois financière et extra-financière. Sa méthode est accessible sur Internet, tout comme le modèle d'IA générative français, sobre en énergie et disponible en open source, que le groupe a dévoilé le 12 octobre. En marge de ses fonctions, Hélène Bernicot a été élue en juin dernier à la co-présidence de la Communauté des entreprises à mission aux côtés de Guillaume Desnoës, cofondateur d'Alenvi.

LA TRIBUNE - Depuis 2020, vous formez, à l'initiative de l'ancien président du Crédit Mutuel Arkéa, Jean-Pierre Denis, le seul binôme féminin à la tête d'une banque européenne. C'est presque une performance ?

Hélène BERNICOT - Oui mais ce n'est pas un hasard. L'entreprise était prête. Le monde de la banque demeure un bastion masculin. Mais la question de la mixité s'est imposée assez vite, en 2014-2015, avec le début de déploiement de notre stratégie RSE. Il y avait 55% de femmes dans l'entreprise mais pas au niveau managérial. On a formé la totalité de nos 11.000 collaborateurs aux stéréotypes et à l'égalité hommes-femmes. Nous avons aussi fixé des objectifs.

Anne LE GOFF - Aujourd'hui, 38% du Comex est composé de femmes, 42% sont à la direction d'agence et 38% sont cadres dirigeantes ou de direction. La mixité est une réalité chez nous, avant même les échéances de la loi Rixain, et elle est aussi bonne pour les hommes. On ne néglige pas leur place. Le groupe n'oppose pas les femmes et les hommes, chacun doit pouvoir s'y épanouir.

On vous dit très complémentaires ?

HB - Nous travaillons toutes les deux dans le groupe depuis plus de vingt ans. Nous partageons les mêmes valeurs, la même vision de ce que doit être le développement de la banque tout en étant conscientes de nos points forts et de nos faiblesses. Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe coopératif qui défend une vision collective, de partage et d'échange. Nous nous appuyons sur un Comex de huit personnes qui sont toutes des expertes dans leur métier.

AL-G - Sans être toujours d'accord, nous nous faisons confiance et, à la fin, parvenons à produire une décision commune plus riche. C'est un état d'esprit. On se met dans une posture d'écoute, de meilleure compréhension réciproque. Selon nous, la meilleure manière d'exercer un pouvoir c'est de le partager plutôt que de le privatiser. On ne souhaite surtout pas souffrir de l'isolement du patron.

En mai dernier votre banque et la Confédération nationale du Crédit Mutuel sont parvenues à un accord mettant fin à dix années de rivalité. L'autonomie des fédérations a été réaffirmée et Julien Carmona est devenu le numéro deux de l'organe central. Cette bataille était-elle devenue une guerre d'hommes ?

HB - Le conflit s'était placé dans une logique d'homme et de querelles personnelles. Il fallait en sortir, en trouvant une voie de discussion et surtout en se mettant autour d'une table à plusieurs afin de définir un projet d'entreprise.

AL-G - Julien Carmona est d'ailleurs très à l'aise dans cet exercice collaboratif. En élargissant le nombre d'interlocuteurs, la méthode de discussion a évolué vers la définition d'un protocole d'accord satisfaisant sur la question de notre autonomie et la modification en profondeur de la gouvernance.

Dans un essai paru en 2022, « La Fabrique de la décision, un leadership collectif pour une finance engagée », vous livrez vos réflexions sur le rôle de l'entreprise pour transformer les modèles économiques et sociaux. Est-ce une prise de conscience ?

HB - Notre ouvrage tire les grands enseignements de notre expérience, de notre approche du leadership. Il nous a permis de mesurer le chemin parcouru, la nécessité de réinventer les règles dans un monde en transition afin d'être plus apte à relever les défis de demain.

AL-G - L'entreprise doit aujourd'hui réconcilier les 3P, la performance, les personnes, la planète. Cela ne peut se faire que de façon collective avec les collaborateurs et toutes les parties prenantes. Le Crédit Mutuel Arkéa était déjà sur la voie : son modèle est agile, innovant en osmose avec les besoins et les intérêts du territoire.

En matière de RSE, le Crédit Mutuel Arkéa est la première banque à avoir formalisé une Raison d'être en 2019, socle du plan stratégique « Transitions 2024 ». En 2022, elle a aussi adopté un statut d'entreprise à mission, pourquoi ?

AL-G - Adopter un tel cadre, c'est aller un cran plus loin dans les engagements environnementaux et sociaux, et sur des sujets qui en parallèle soudent l'entreprise comme la qualité de vie au travail ou l'inclusion. Dans la continuité des valeurs mutualistes du groupe.

HB - Le Crédit Mutuel Arkéa est une banque dont le siège est, par attachement, en région. Notre ambition est de pratiquer une finance au service des territoires, de l'économie réelle (20 milliards de production de crédits en 2022 pour les particuliers, les entreprises, les collectivités, +15,2%) et de nous positionner comme le partenaire financier des transitions. Nous sommes aussi engagés sur notre propre performance environnementale avec l'objectif de diminuer l'empreinte carbone de 16% en 2024 (10.000 tonnes). Nous formons actuellement 100% du personnel à la fresque du climat.

Si le premier semestre 2023 affiche un repli du résultat net à 203 millions d'euros, 2022 a marqué une année hors norme (551 millions d'euros de résultat net, 82 milliards d'euros d'encours de crédits) et 9,4 milliards d'euros de performance extra-financière. Pourquoi avoir développé cette méthodologie de mesure en euros de vos impacts environnementaux ou socio-économiques ?

HB - C'est l'illustration concrète de notre volonté d'être une banque à impact positif sur son environnement, la société et l'ensemble des 5,1 millions de sociétaires et clients. La mesure des impacts extra-financiers permet d'exprimer en euros les externalités positives et négatives de nos actions. Cette innovation, mise en œuvre par nos équipes financières va évoluer vers un indicateur objectif de plus long terme.

AL-G - Nos fondamentaux sont solides, notre modèle d'affaire diversifié, Arkéa est la seule banque rentable en France et en 2022 nous avons recruté 1.300 nouveaux collaborateurs en CDI, là où le secteur bancaire réduit la voilure. La logique de performance globale traduit la transformation du groupe d'accompagner ses clients en tenant compte des enjeux environnementaux et sociétaux. La solidarité envers nos sociétaires et clients les plus fragiles s'exprime à travers des dispositifs de proximité bénéficiant à près de 4.000 personnes. D'ici à 2024, 45 millions d'euros seront redistribués au titre des solidarités.

Les secteurs de l'immobilier, de l'agriculture ou des énergies renouvelables font-ils partie des secteurs clé pour Arkéa ?

HB - Les engagements de notre Raison d'être visent à accompagner nos clients dans les transitions et l'amélioration du bilan carbone. Nous accompagnons le secteur agricole et viticole (12.500 clients) à hauteur de 2,3 milliards d'euros d'encours de crédits. La banque a vocation à apporter des solutions sur-mesure, à travailler avec les chambres professionnelles, à financer des activités de captation de carbone comme la méthanisation. En matière d'ENR, la direction Transition Environnementale d'Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels a financé ou cofinancé 33 projets en 2022 en France, pour 352 millions d'euros. Créée en 2020, cette direction devrait franchir le cap du millard d'encours dès 2024.

AL-G - En septembre, nous avons lancé une filière immobilière réunissant les expertises d'une vingtaine d'entités du groupe pour accompagner le secteur sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du financement à l'assurance. Elle s'articule autour de trois axes stratégiques : l'accession au logement, les transitions énergétiques et environnementales (flécher vers une épargne vertueuse), la vitalité des territoires. Avec l'ambition d'apporter des solutions concrètes aux enjeux de ce secteur et de nos clients, y compris primo-accédants.

Vous vous souciez d'inclusion, de bien-être dans l'entreprise. Pourtant les syndicats ont recours à la grève, comme en octobre 2022, ou dénoncent, comme en juillet dernier, la rupture du dialogue, notamment sur le volet du pouvoir d'achat (3% d'augmentation) et des salaires...

HB - Nous sommes très attentives à la qualité du contrat et du dialogue social que nous proposons à nos collaborateurs et qui se traduit par des accords et une politique de rémunération couvrante et équilibrée. En 2022, puis en 2023 nous avons accompagné le pouvoir d'achat des salariés par des mesures complémentaires. L'équilibre entre augmentations collectives, primes exceptionnelles (...) n'est parfois pas celui que souhaiteraient les syndicats.

En septembre au Forum économique breton, Arkéa était partenaire de Femmes de Bretagne sur format « 180 secondes pour convaincre » dédiée aux porteuses de projets. Votre banque facilite-t-elle l'accès au financement pour les nouveaux(elles) entrepreneurs(euses) ?

HB - On revient au sujet de la mixité. Nous n'investissons jamais dans des équipes non mixtes. Les femmes éprouvent plus de difficulté à lever des fonds. En passant à un statut de banque durable, le Crédit Mutuel Arkea crée des produits qui permettent de flécher des fonds et de bien accompagner les porteurs de projets et les jeunes qui s'engagent. Nous avons aussi signé la charte Sista pour le financement des startups et depuis début 2023, nous avons accompagné près de 1.000 créateurs d'entreprises.