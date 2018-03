Soc Gen espère solder l'affaire Libor dans les prochaines semaines

Ce sont deux affaires qui plombent l'horizon de la Société Générale depuis des mois. Le scandale Libor, dans lequel plusieurs grandes banques sont accusées d'avoir procédé à des manipulations de ce taux de change interbancaire, certaines ayant déjà écopé d'amendes, et l'affaire libyenne, des soupçons de corruption dans le cadre de transactions avec le fonds souverain libyen (Libyan Investment Authority, LIA), avec lequel la banque a réalisé un accord financier de quelque 963 millions d'euros. Dans une actualisation de son document de référence publiée ce lundi matin, la Société Générale indique qu'elle espère clore bientôt ces deux affaires.

"Société Générale est entrée dans une phase de discussions plus actives avec ces autorités américaines [Department of Justice et le régulateur financier Commodity Futures Trading Commission, ndlr] dans le but de mettre un terme à ces deux dossiers dans les prochaines semaines", écrit la banque dans un communiqué.