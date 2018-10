A400M : guerre de tranchées entre Airbus et les Etats clients

Tic-tac, tic-tac, tic-tac... D'ici à la fin novembre, Airbus les Etats clients devront avoir conclu les négociations de la remise à plat (« re-baselining ») du programme A400M, décidée en février dernier : planning des livraisons des avions neufs et de retrofit (modernisation) des appareils déjà livrés, développement des capacités manquantes, planning de paiements, pénalités... Et au bout du bout, le constructeur européen et l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), qui négocie au nom des Etats clients, doivent signer un vrai contrat et déchirer l'accord intérimaire, qui s'éteint le 30 novembre.

Des principes à un contrat en bonne et due forme, il y a toujours un gouffre. Donc il fallait s'attendre que les négociations entre Airbus et les sept Etats (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique, Luxembourg), via l'OCCAr, soient dures. Elles butent principalement sur les questions financières, selon nos informations. Ce qui n'est pas une surprise. "Nous constatons actuellement quelques difficultés dans la négociation entre l'OCCAr et Airbus, entre l'OCCAr et les six nations participantes", a d'ailleurs expliqué le 10 octobre aux députés le Délégué général pour l'armement, Joël Barre.

La question financière au centre des négociations

Au-delà des compensations et des pénalités, le point de blocage majeur entre les deux parties vient principalement du planning de paiement. Les états clients se sont mis d'accord sur un plan de paiement de l'OCCAr, qui est chargé de payer le constructeur européen. "Pour ne rien vous cacher, Airbus trouve que nous avons reporté les paiements un peu trop dans le futur et que nous ne le payons pas assez aujourd'hui, a expliqué aux députés de la commission de la défense, Joël Barre. Si nous avons fait cela, c'est pour l'inciter à redresser le programme A400M le plus rapidement possible". Un planning financier qui met sous pression le constructeur européen.

Or, Airbus souhaite a contrario une accélération des paiements. Car le groupe a un problème de cash sur l'A400M sur les trois ans à venir, selon nos informations. "Airbus veut être financé à la hauteur de ce que l'A400M lui coûte, explique-t-on à La Tribune. Le groupe, qui a déjà financé huit milliards d'euros de surcoûts dans ce programme, ne veut plus continuer à le financer". Aujourd'hui les Etats font de la rétention de prix sur les A400M livrés. Schématiquement, ils ne payent qu'une partie des appareils qu'Airbus leur livre selon la configuration, qui n'est pas définitive. C'est le cœur de la négociation entre les Etats et Airbus. Pour prouver sa bonne foi, le constructeur a plusieurs fois rappelé ces derniers mois que le programme avait été remis sur les rails depuis 2015. A suivre...

"Airbus dit avoir perdu huit milliards d'euros dans cette opération et nous-mêmes avons perdu de l'argent, ne serait-ce qu'en devant acheter des C130 de remplacement", a rappelé le Délégué général pour l'armement.

Tom Enders s'en mêle

Pour faire avancer les négociations, le patron d'Airbus s'en est même mêlé. "Notre ami Thomas Enders, qui est encore président d'Airbus, nous a envoyé il n'y a pas longtemps une lettre indiquant qu'il fallait absolument converger d'ici à fin novembre sur le contrat lui-même", a révélé Joël Barre. C'est l'un des nombreux courriers qu'a reçu le ministère des Armées de la part d'Airbus, qui souhaite enfin signer un contrat exécutable pour assainir le programme et ses finances. Il reste encore un mois de négociations. "J'espère que nous y arriverons d'ici à la fin de l'année", a estimé le Délégué général pour l'armement. Du côté d'Airbus, on reste confiant sur l'issue des négociations. D'autant que les livraisons actuelles sont déjà calées sur l'accord intérimaire...