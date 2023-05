Airbus peine encore à accélérer sa cadence de livraison, le bénéfice plonge de 62%

Le début d'année poussif se confirme pour Airbus. L'avionneur a vu son bénéfice net plonger de 62% au premier trimestre, reflétant des livraisons d'avions inférieures à celles des trois premiers mois de l'an passé et des ajustements comptables liés aux taux de change. Le chiffre d'affaires s'établit en baisse de 2%, à 11,76 milliards d'euros.

Dès janvier dernier, Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, avait prévenu que les difficultés sur la chaîne de sous-traitance rencontrées en 2022 allaient se poursuivre et continuer à peser sur les capacités de production.

Des écarts comptables

Dans le détail, entre janvier et mars, l'avionneur européen a donc livré 127 avions, contre 142 (-11%) l'an passé. Son chiffre d'affaires est en baisse de 2% à 11,76 milliards d'euros, a annoncé le groupe dans un communiqué publié mercredi.

Le groupe a en outre dû déduire 360 millions d'euros de son bénéfice opérationnel ajusté en raison d'écarts de comptabilisation de paiements en dollars avant la livraison des appareils et leur réévaluation dans le bilan comptable une fois les avions remis aux clients.

Le bénéfice opérationnel d'Airbus Helicopters bondit lui de 73% à 156 millions d'euros, tandis que celui de la division Défense and Space chute de 62% à 36 millions d'euros, « reflétant principalement la baisse du volume d'activité ».

Des prévisions inchangées pour 2023

Pour rattraper son retard, la différence pourrait néanmoins se jouer au deuxième trimestre. Airbus est monté en puissance tout au long du premier trimestre : 20 avions livrés en janvier, 46 en février et 61 en mars.

Pour rappel, le groupe visait pour 2023, un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 6,7% ainsi qu'un bénéfice opérationnel de 6 milliards d'euros. En terme de livraisons, il table sur 720 appareils. « Nos prévisions 2023 restent inchangées avec des livraisons d'avions commerciaux plus concentrées sur les derniers mois de l'année », affirme Guillaume Faury.

Cet objectif passera par l'accélération à l'international, et notamment en Chine où le groupe va démultiplier ses capacités de production. Il a annoncé le lancement d'une seconde ligne d'assemblage final (FAL) dans le pays, sur son site de Tianjin. Airbus a plus de 2.000 avions à livrer dans la région, dont une très grande majorité de monocouloirs. Et avec des prévisions de croissance de son trafic aérien de 5,3 % par an en moyenne sur les 20 prochaines années, la Chine va continuer d'être l'un des marchés moteur au niveau mondial.

(Avec AFP)