Aubert & Duval : affaire conclue pour Airbus, Safran et Tikehau

Affaire enfin conclue ! La holding détenue à parité par Airbus, Safran et Tikehau Capital a finalisé l'acquisition d'Aubert & Duval auprès d'Eramet, attendue au quatrième trimestre 2022, puis au premier trimestre 2023. Le processus de vente a pris du retard en raison notamment du feu vert tardif des autorités anti-trusts de la Chine. Aubert & Duval, qui emploie 3.787 personnes majoritairement en France (fin 2022), est un fournisseur stratégique de pièces et matériaux critiques pour des clients présent notamment dans les industries aérospatiale, défense, nucléaire et médicale. La cession devait s'effectuer sur la base d'une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros et devait être assortie d'un ensemble de garanties spécifiques en complément des garanties usuelles. Une opération qui a coûté cher à Eramet, qui avait acquis Aubert & Duval en 1999 : l'impact négatif de la cession d'Aubert & Duval s'est élevé à - 340 millions d'euros dans les comptes d'Eramet en 2021.

« Son savoir-faire de pointe dans les aciers spéciaux et les superalliages, et son expertise acquise plus récemment dans le titane sont indispensables aux marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, de la défense et du médical », ont rappelé les trois entreprises dans un communiqué commun publié ce vendredi.

C'est Safran qui va assurer le rôle principal dans la direction opérationnelle d'Aubert & Duval en raison de ses compétences industrielles dans le domaine métallurgique. Ainsi Bruno Durand, qui a rejoint l'équipementier aéronautique et de défense en 2005, a été nommé directeur général d'Aubert & Duval par le conseil d'administration de la holding. Nommé directeur des Opérations industrielles et de la Supply Chain de Safran Aircraft Engines en 2014, il était devenu en 2020 directeur général adjoint Production, Achats & Performance de Safran. En mai 2022, il avait quitté ce poste pour prendre en charge le projet de transformation d'Aubert & Duval.

Une question de souveraineté nationale

Pour Olivier Andriès, PDG de Safran, cité dans le communiqué, « l'acquisition d'Aubert & Duval garantira la souveraineté nationale et européenne de nos programmes stratégiques de développement de moteurs civils et militaires de rupture, et sécurisera notre chaîne d'approvisionnement en pièces et matériaux critiques ». Cette opération est la dernière d'une série d'initiatives de ces dernières années pour soutenir et renforcer la filière aéronautique française, notamment au travers du fonds d'investissement Ace Aéro Partenaires créé en 2020 et porté par la société de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital.

« La finalisation de cette acquisition représente une étape cruciale vers la création d'un acteur européen de premier plan dans les pièces et matériaux critiques, équipé pour être compétitif à l'échelle mondiale et pour soutenir l'industrie aérospatiale et de défense, réduisant ainsi les risques géopolitiques d'approvisionnement », a estimé le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, également cité dans le communiqué.

Cette opération a obtenu très rapidement le soutien de l'Etat français, qui conserve d'ailleurs une action privilégiée dans la société Aubert & Duval afin de protéger ses intérêts stratégiques. « L'acquisition d'Aubert & Duval reflète l'accélération du rythme de transformation et de consolidation du secteur aéronautique », a précisé Marwan Lahoud, président Private Equity, Tikehau Capital.

Une entreprise en grande difficulté

Les trois entreprises vont désormais devoir s'atteler à mettre en oeuvre un plan de redressement sévère d'Aubert & Duval, qui reste toutefois un des leaders mondiaux des aciers à haute performance, des superalliages et du titane, mais également des pièces matricées de grande dimension et deuxième producteur mondial de pièces matricées à forte puissance en titane, acier, superalliages et aluminium. Aubert & Duval devra renforcer son plan d'amélioration opérationnelle notamment. « Airbus apportera tout son soutien à Aubert & Duval dans l'exécution de son ambitieux plan de transformation », a clairement expliqué Guillaume Faury. Car la performance financière d'Aubert & Duval s'est traduite par des pertes importantes en 2019, 2020, 2021 et 2022 à la suite d'événements successifs : problème de qualité, crise liée au Covid-19 et à ses conséquences sur le marché de l'aéronautique. Cette situation s'est accentuée au cours de 2022 du fait de la hausse sans précédent des prix de l'énergie et du coût des matières premières, qui l'une des conséquences notamment du déclenchement du conflit en Ukraine

Si cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en 2022 de 553 millions d'euros (+ 12% par rapport à 2021 : 493 millions d'euros) avec une hausse de 30 % dans le secteur aéronautique à 373 millions d'euros, elle n'en demeure pas moins en grande difficulté. L'activité d'Aubert & Duval a été fortement affectée par les très fortes hausses du coût de l'énergie, notamment l'électricité (dont le coût a plus que doublé en moyenne sur 2022), et la hausse des coûts des matières premières avec un impact à la fois sur l'EBITDA et le free cash-flow en l'absence de répercussion automatique dans les contrats commerciaux. Résultat, le résultat opérationnel et l'EBITDA étaient dans le rouge en 2022 tout comme en 2021, respectivement à - 71 millions d'euros (-394 millions en 2021) et à - 47 millions (- 44 millions en 2021). Résultat, Aubert & Duval a dégagé en 2022 une perte de 90 millions d'euros (- 488 millions en 2021).