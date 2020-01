Airbus redevient sans surprise numéro 1 mondial de l'aéronautique devant Boeing (et ça risque de durer)

Sans surprise avec les déboires du Boeing 737 MAX, Airbus a repris sa couronne de numéro un mondial de l'aéronautique que détenait son rival américain. Selon l'agence Reuters, l'avionneur européen a livré 863 appareils en 2019, 7,9% de plus que les 800 livrés en 2018. L'objectif de dépasser les 860 livraisons est tenu.

En raison de difficultés industrielles sur la production de l'A320 Neo, cet objectif avait été révisé à la baisse cet automne. Jusque-là, Airbus tablait sur 880-890 livraisons. Des ressources supplémentaires ont été déployées en toute fin d'année et des salariés ont annulé leur congés pour permettre d'atteindre l'objectif. Pour bien mesurer la performance propre à Airbus, reste à savoir quelle est la part d'A220 dans ces 863 livraisons. L'A220 est en effet l'ancien C-Series de Bombardier. Airbus en a pris le contrôle en juillet 2018 en mettant la main sur 51% du programme. A fin septembre, 33 A220 avaient été livrés.

A titre de comparaison, Boeing a annoncé avoir livré 345 appareils entre janvier et novembre, moitié moins qu'au cours des 11 premiers mois de 2018, quand l'américain avait livré 704 avions. Le constructeur américain est pénalisé par la crise du 737 MAX, dont les livraisons sont suspendues depuis l'accident d'un exemplaire d'Ethiopian Airlines le 10 mars dernier. Avant l'accident, Boeing livrait 52 B737 MAX par mois et comptait passer à 57 en juin.

La production de 737 MAX est suspendue

Airbus maintiendra son leadership en 2020. En effet, après avoir stoppé les livraisons de 737 MAX il y a près de 10 mois, Boeing a suspendu la production de l'appareil le 1er janvier. Une décision motivée par l'incertitude sur la remise en vol de l'avion. Même une reprise des vols ne sera pas synonyme de reprise immédiate de la production. Boeing devra en effet s'atteler au préalable à remettre en service les quelque 400 appareils produits depuis 10 mois mais non livrés, ainsi que les 400 autres qui étaient en opération avant leur immobilisation. Tout ceci sera long et complexe. Quand la production repartira, il faudra également beaucoup de temps pour qu'elle atteigne son rythme de croisière. Pendant ce temps-là, Airbus, qui produit déjà une soixantaine d'A320 par mois, aura réglé ses problèmes industriels et pourra augmenter plus fortement ses cadences.

Airbus l'emporte également sur Boeing en termes de prises de commandes. Le constructeur européen a engrangé plus de 1000 nouvelles commandes en 2019.

