Airbus assomme Boeing en plaçant l'A350-1000 chez Qantas

C'est un nouveau coup de massue qu'inflige Airbus à Boeing. Dix jours après avoir enregistré une commande stratégique émanant de la compagnie américaine United Airlines pour 50 A321 XLR, l'avionneur européen est en passe de remporter l'appel d'offres lancé en 2017 par Qantas pour son projet Sunrise d'avions ultra long-courriers capables d'assurer des vols de plus de 20 heures.

Douze avions au maximum

La compagnie australienne a en effet annoncé ce vendredi avoir sélectionné l'A350-1000 au détriment du B777-8, l'un des deux dérivés du B777-300 ER, avec le 777-9. Pour l'heure, il n'y a pas eu de commande ferme a précisé le transporteur, mais "Qantas travaillera en étroite collaboration avec Airbus pour préparer les termes d'un contrat portant sur un maximum de 12 appareils", a-t-il ajouté. Les discussions pour confirmer les créneaux de livraison des avions se poursuivront jusqu'en mars 2020. Qantas entend lancer ses premiers vols ultra-long-courriers cours du premier semestre 2023. Une belle victoire pour cet appareil qui, contrairement à l'A350-900 qui se vend bien, est à la peine sur le plan commercial.

Pour parvenir à assurer des vols aussi longs, Airbus va apporter des modifications à l'A350-100 en installant par exemple un réservoir supplémentaire. Les coûts de développement n'ont pas été précisés et il n'est pas certain que l'avionneur gagne de e l'argent sur cette version au vu de l'étroitesse du marché "ultra long range", font remarquer certains experts.

"Avion réel contre avion-papier"

Plus que l'importance du marché, cette commande met en lumière les incertitudes de la mise en service du B777-8, alors que son grand frère, le B777-9, qui devait être lancé au préalable, rencontre de sérieux déboires. Lors du lancement du programme 777X en 2013, le B777-9 devait entrer en service en 2020 et le B777-8 devait suivre deux ans plus tard. Or, avec les problèmes rencontrés par le B777-9 et son motoriste General Electric, le programme a pris un sérieux retard. Initialement prévue l'été dernier, la campagne d'essais en vol du B777-9 n'a toujours pas débuté. Difficile par conséquent, pour ne pas dire impossible d'imaginer Boeing "sortir" son 777-8 en 2023 comme le veut Qantas. Résultat : entre un avion déjà arrivé à maturité et un "avion-papier", la compagnie australienne n'a pas hésité. D'ailleurs, elle rappelle clairement dans son communiqué que l'A350-1000 a fait preuve depuis son lancement il y a deux ans d'une fiabilité opérationnelle "record".

Bataille du remplacement du B777-300 ER

Alors que Boeing domine le marché long-courrier, le choix de Qantas, l'une des compagnies de référence dans le transport aérien, apporte un sérieux coup de pouce à Airbus dans la bataille stratégique du marché du remplacement du 777-300 ER.

Pour autant, les besoins de renouvellement de cet avion semblent aujourd'hui limités. Selon certains experts, il a été décalé de plusieurs années. Il est vrai que le 777-300 ER est un avion encore jeune (il a été mis en service en 2004) et extrêmement performant.

Cette bataille du long-courrier est par ailleurs troublée par l'agressivité tarifaire de Boeing sur les gros-porteurs. L'avionneur américain a en effet besoin de cash pour traverser la crise du B737 MAX, immobilisé depuis mars dernier.