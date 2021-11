Après six mois dans l'ISS, Thomas Pesquet a regagné la Terre

Après six mois passés dans la Station spatiale internationale (ISS pour une mission de la Nasa, les quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, ont regagné la Terre dans la nuit de lundi à mardi. Leur vaisseau Crew Dragon, de l'entreprise SpaceX, a amerri à 22h30 heure locale (03h30 GMT) dans le Golfe du Mexique, au large des côtes de la Floride.

Le vaisseau, programmé pour fonctionner de manière autonome, s'était détaché de l'ISS peu après 19h00 GMT pour entamer un voyage de retour de huit heures.

Deuxième mission de la Nasa avec une capsule Crew Dragon

Cette mission est la deuxième effectuée par la Nasa à l'aide d'une capsule Crew Dragon depuis que les États-Unis ont recommencé à envoyer des astronautes dans l'espace depuis le sol américain l'an dernier. Il s'agit par ailleurs du troisième vol habité lancé dans le cadre du partenariat public-privé entre la Nasa et SpaceX. Les quatre membres de l'équipe Crew 2 sont deux astronautes de la Nasa - le commandant de la mission, Shane Kimbrough, 53 ans, et la pilote Megan McArthur, 49 ans - ainsi que l'astronaute japonais Akihiko Hoshide, 52 ans, et le Français Thomas Pesquet, 43 ans, de l'Agence spatiale européenne.

Au cours de sa seconde mission à bord de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a effectué environ 200 expériences scientifiques, dont une quarantaine sont européennes.

"Parmi ces expériences européennes, près de la moitié ont été directement suivie par le CADMOS (Centre d'Aide au Développement des Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales) au CNES, qui a également initié et préparé une douzaine de ces expériences scientifiques, technologiques et éducatives", a indiqué le CNES dans un communiqué.