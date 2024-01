Armement terrestre : le belge John Cockerill va s'offrir Arquus

Après une première tentative ratée en 2017, la deuxième fois devrait être la bonne pour John Cockerill (qui s'appelait alors CMI) pour s'offrir Arquus (appelé alors Renault Trucks Defence) pour un montant estimé à environ 300 millions d'euros. Détenu depuis 2002 par le chef d'entreprise français, Bernard Serin, le groupe belge a annoncé lundi qu'il est entré en négociations exclusives avec le suédois Groupe Volvo (dont le chinois Geely possède 16% de son capital) pour acheter le constructeur français de véhicules blindés légers Arquus.

John Cockerill, qui a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros sur les cinq dernières années (200 millions environ en 2022), vise un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard d'euros avec un effectif de 2.000 salariés d'ici à 2026. Cette transaction a été longtemps freinée par des vents contraires en France, notamment à l'Agence des participations de l'État (APE). Une opération qui passe à nouveau sous le nez de Nexter qui était également sur le coup en 2017.

Consolidation européenne

C'est une très belle opération pour John Cockerill, qui réussit ainsi un mouvement majeur dans l'industrie de la défense européenne. « Elle marque également une étape majeure dans la création d'un champion européen de la défense, positionné de manière unique pour répondre aux besoins évolutifs des gouvernements en France, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays partenaires », a confirmé John Cockerill dans son communiqué. La finalisation de cette transaction est attendue au troisième trimestre 2024. Si elle se concrétise, cette acquisition contribuera au renforcement de la coopération entre la France et la Belgique, engagées dans un partenariat stratégique dans l'armement terrestre (contrat CaMo). Ainsi, cette consolidation représentera une étape importante dans le soutien industriel de la coordination étroite établie pour les programmes d'approvisionnement en véhicules entre les forces terrestres françaises et belges.

« Les offres combinées de tourelles de chars légers et de véhicules de John Cockerill Defense et d'Arquus généreront des synergies importantes, conduisant à des véhicules plus innovants et plus compétitifs pour équiper les forces terrestres dans le monde entier », a expliqué l'administrateur délégué, François Michel.

Pour John Cockerill, cette alliance est complémentaire entre John Cockerill, fournisseur important de tourelles de chars pour blindés légers, de systèmes de tir et de simulation, et Arquus, fabricant de blindés légers. Avec Arquus, le groupe belge souhaite renforcer sa présence à l'export et « élargir son portefeuille pour inclure une large gamme de véhicules militaires de grande mobilité ». Le nouveau groupe sera présent en Belgique, en France, en Italie, en Inde et en Arabie Saoudite. Pour la direction commerciale d'Arquus, souvent entravée dans sa politique export par son actionnaire suédois, notamment dans les pays du Moyen Orient et d'Asie, cette opération va lui permettre d'être plus agressive dans les campagnes à l'international.