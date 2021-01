Avec l'acquisition de Secapem, Rafaut poursuit son incroyable croissance

Après avoir racheté en 2019 AEds (46 millions d'euros de chiffre d'affaires), Rafaut, avec le soutien de ses actionnaires HLD, ACE Capital Partners, Etoile Capital et BNP Paribas Développement, poursuit sa croissance externe avec l'acquisition d'une grande partie du périmètre de la PME Secapem, qui se revendique comme le leader mondial de la conception de systèmes d'entrainement au tir réel pour les forces armées, et de sa filiale Lun'tech basée à Montpellier et spécialisée dans les solutions radar. L'ancienne PME francilienne est passée...