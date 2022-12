Avec la très belle levée de fonds de 26 millions, Cailabs se met à l'abri des turbulences

Les bonnes nouvelles volent en escadrilles pour Cailabs. Après son déménagement en septembre, avoir été lauréat du programme French Tech DeepNum20 et été sélectionné pour recevoir le soutien du fonds du Conseil européen d'innovation, la PME rennaise (65 salariés) vient de réaliser une très belle levée de fonds d'un montant de 26 millions d'euros pour devenir le leader sur le marché des stations-sol optiques. Au total depuis sa création en 2013, Cailabs a réussi à lever plus de 42 millions d'euros (2,6 millions d'euros lors d'un premier tour de table en novembre 2013, puis 1 million en juillet 2016, 5 millions en juillet 2017 et 8 millions en octobre 2019).

L'ambition à moyen terme de Cailabs, qui conçoit et fabrique des solutions photoniques innovantes pour le spatial, l'industrie (usinage laser) les télécoms et la défense, est de devenir leader mondial des stations-sol optiques. La PME cumule 16 prix de l'innovation et récompenses et surtout possède 22 familles de brevets.

« De par ses nombreux succès technologiques Cailabs a démontré sa maîtrise de la modulation de lumière et au-delà sa capacité à diversifier ses marchés d'application. Engagé dans la durée à soutenir les entreprises d'intérêt pour la défense, c'est avec détermination que le ministère des armées et la DGA accompagnent cette nouvelle levée de fonds pour permettre à Cailabs de réussir son développement », a affirmé le Délégué général pour l'armement, Emmanuel Chiva.

Un leader sur le marché des stations-sol optiques

Le tour de table a été mené par la société luxembourgeoise de capital-investissement axée sur l'espace, NewSpace Capital, avec le soutien d'investisseurs existants : Definvest, le fonds d'investissement spécialisé du ministère des Armées, géré par Bpifrance en concertation avec la Direction générale de l'armement, Starquest et Innovacom, deux investisseurs historiques dans Cailabs, Safran Corporate Venture et Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion. NewSpace Capital investit dans des entreprises de haute technologie en phase de croissance qui relèvent les défis mondiaux du développement économique et social durable.

Ce nouveau tour de table va soutenir l'expansion rapide des activités de communications laser et de stations-sol optiques de Cailabs, déjà présent dans plus de 15 pays dans le monde. « Nous comptons faire de Cailabs un leader sur le marché des stations-sol optiques », a confirmé le co-fondateur et PDG de Cailabs, Jean-François Morizur.

Projet Keraunos

Cailabs développe notamment des stations-sol optiques, qui intègre une solution de compensation des turbulences atmosphériques (TILBA-ATMO). Ces stations-sol permettent des communications haut débit (plus de 10 Gb/s) et fiables, grâce au composant unique de compensation de la turbulence atmosphérique intégré et facilement embarquable. Cela permet à la PME deeptech rennaise d'être la première et la seule entreprise à exploiter le très haut débit permis par l'optique dans une station-sol à l'échelle industrielle. Cette technologie est notamment utilisée dans le cadre des communications laser sécurisées entre la terre et l'espace, qui sont un enjeu majeur de souveraineté pour les années à venir.

Dans le cadre du projet Keraunos (« foudre » en grec ancien) du ministère des Armées, Cailabs a conçu et fabriqué une station sol pilote, installée depuis cet été sur son nouveau site de Rennes. Keraunos a expérimenté une liaison de communication optique innovante et haut débit entre un nano-satellite de 10 kg et une station sol compacte. La communication optique améliore le débit et la discrétion des communications. Mais elle est parfois perturbée par des turbulences atmosphériques, que Keraunos a pour objectif de contourner pour une qualité de transmission optimale. Ce projet est porté par Unseenlabs et Cailabs, acteurs majeurs du NewSpace français. L'Agence de l'innovation de défense (AID) finance à hauteur de 5,5 millions d'euros ce projet d'accélération de l'innovation qui constitue une première expérimentation mondiale.