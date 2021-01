Boeing a 3.000 avions de moins qu'Airbus dans son carnet de commandes

(Crédits : Brendan McDermid)

Pénalisé par la crise qui frappe le transport aérien et la suspension des livraisons du Boeing 737 MAX jusqu'en décembre dernier, Boeing n'a livré que 157 appareils civils en 2020 contre 566 pour Airbus. Avec les nombreuses annulations de commandes, le carnet de commandes a fondu de plus de 1.000 avions, à plus de 4.000 appareils, contre plus de 7.000 pour Airbus.