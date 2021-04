Boeing demande à 16 compagnies exploitant le 737 MAX de résoudre un "problème électrique potentiel"

Nouveau coup dur pour Boeing avec son B737 MAX. Alors que cet appareil retrouvait des couleurs sur le plan commercial depuis sa remise en service à la fin de l'année dernière (après 22 mois de suspension pour des raisons de sécurité), son redécollage prend un coup dans l'aile. L'avionneur a en effet demandé à 16 compagnies opérant des 737 MAX de résoudre un "problème électrique potentiel" avant de refaire voler leurs appareils.

"La recommandation est faite pour permettre la vérification de l'existence d'une prise de terre suffisante pour un composant du système d'alimentation électrique", explique l'avionneur américain dans un communiqué. "Nous leur fournirons des instructions sur les mesures correctives appropriées", ajoute le constructeur, sans évoquer de délai.

Selon, une porte-parole du groupe, ce nouveau problème n'était pas lié au système anti-décrochage MCAS de l'appareil, mis en cause dans les deux catastrophes qui avaient provoqué la mort de 346 victimes fin octobre 2018 et mi-mars 2019 et entraîné la suspension de l'appareil pendant près de deux ans.

Quelque 450 Boeing 737 MAX ont été livrés à 49 compagnies et loueurs depuis l'entrée en service de ce modèle. Parmi eux, plus d'une centaine étaient en activité, selon une source industrielle.

Plus d'une centaine d'avions en activité

Le nombre d'appareils concernés ou l'identité des clients n'a pas été précisé. Mais la compagnie low-cost Southwest Airlines a indiqué que 30 de ses 58 appareils 737 MAX 8 étaient concernés par la notification de Boeing et qu'elle les remplacerait par d'autres avions de sa flotte pour les vols déjà programmés.

La compagnie aérienne a déclaré ne pas avoir constaté de problèmes d'exploitation liés à ce défaut mais qu'elle allait quand même procéder à un examen plus approfondi.

De son côté, American Airlines a annoncé le retrait temporaire de 17 des appareils les plus récemment livrés, le temps d'apporter les modifications recommandées ou requises par Boeing ou la FAA.