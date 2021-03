Enorme coup de Boeing : Southwest, la plus grosse low-cost du monde, commande 255 737 MAX

Enorme coup pour Boeing. Alors que son 737 MAX reprend progressivement du service après deux ans de suspension pour des raisons de sécurité à la suite de deux accidents mortels ayant fait 346 victimes, le groupe aéronautique américain vient d'engranger une énorme commande de la part de la compagnie low-cost américaine Southwest Airlines. Celle-ci porte sur 100 737 MAX 7 (dont 70 exemplaires représentent en fait une conversion de commandes passée initialement sur la version 8 du MAX), et 155 options portant à la fois sur des 737 MAX 7 et 8, livrables entre 2021 et 2026.

Près de 350 commandes fermes de MAX au total

Au total, le carnet de commande de Southwest s'élève à 349 commandes fermes de 737 MAX (200 MAX 7 et 149 MAX 8) et 270 options.

"Plus de la moitié de ces commandes fermes de MAX serviront à remplacer une grande partie de ses 462 avions 737-700 au cours des 10 à 15 prochaines années", a précisé la compagnie dans un communiqué.

L'appareil était en compétition avec l'Airbus A220, avait indiqué il y a quelques semaines l'agence Reuters.

Quatrième compagnie américaine et plus grosse low-cost mondiale avec une flotte de 729 appareils prévus fin 2021, Southwest est une compagnie 100% Boeing depuis sa création il y a 50 ans.

L'action Boeing a pris 1,7% dans les transactions en avant-Bourse à Wall Street à l'annonce de cette commande.

Cette commande intervient un mois après l'annonce de United Airlines de commander 25 exemplaires supplémentaires. Début décembre, Ryanair avait également converti 75 options en commandes fermes.