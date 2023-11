Chiang Ingénierie, levier de l’excellence aéronautique à la Corse

Après avoir évolué dans les plus hautes sphères de l'aéronautique et de la défense, Paul Conil est arrivé dans l'île en 2004. « Nous avions trouvé localement les prestataires compétents pour industrialiser un avion "tout composite" conçu par mon ancien bureau d'études situé en Île-de-France », se remémore l'ingénieur de 59 ans, fort d'une solide expérience notamment auprès de la SNECMA, filiale du groupe Safran et devenue Safran Aircraft Engines.

« Cet appareil a volé en 2005, puis la production a démarré, mais suite à une mésentente avec les actionnaires, j'ai quitté cette société en 2009 et créé Chiang Ingénierie en 2010 ».

Le bureau d'études spécialisé est désormais implanté en zone de revitalisation rurale, dans la commune de Peri, près d'Ajaccio, en Corse-du-Sud. Chiang Ingénierie se positionne en amont de la phase de conception des pièces en matériaux composites. Ainsi, l'équipe entre en action dès l'établissement des cahiers des charges.

Après une phase de pré-études, le client choisit les solutions les plus pertinentes. L'entreprise se distingue par sa capacité à intervenir sur une grande variété de projets industriels, grâce à un réseau de partenaires chevronnés, certains collaborant avec le dirigeant depuis plus de trois décennies. « Cette mutualisation de moyens nous permet de nous concentrer sur notre métier et d'alléger les structures », fait valoir Paul Conil.

Au-delà des matériaux composites

« L'insularité nous y a incités », poursuit-il, « à développer des activités de niche et des solutions sur-mesure pour les fleurons régionaux du secteur avec lesquels Chiang Ingénierie est membre du Pôle des industries aéronautiques (PIAC) de la Corse ». Le bureau d'études participe à la mutualisation des moyens et à l'optimisation des compétences locales dans la chaîne de valeur. Il pilote des projets alliant performance et productivité, au service des leaders mondiaux à l'image d'Airbus, Dassault-Aviation ou encore Safran.

« Pour Corse Composites Aéronautiques (CCA), la majorité des prestations concernent des outillages de maintien des pièces pendant diverses opérations telles qu'ajustage ou peinture améliorant ainsi l'ergonomie des postes et la préservation de l'intégrité des pièces », illustre le président de Chiang Ingénierie qui a aussi « conçu, réalisé et installé, pour le compte de Performance Composite Méditerranéen (PCM), un élévateur spécifique permettant la circulation de pièces de dimension importante entre différents niveaux améliorant ainsi la circulation des flux dans l'entreprise ».

La résilience au cœur de la crise

La pandémie de Covid-19 a mis à l'épreuve l'entreprise, mais son expérience a été un atout précieux pour rebondir.

« L'inertie industrielle a été terrible, les délais de livraison ont augmenté ainsi que les coûts », reconnaît Paul Conil.

Paradoxalement, la sortie de crise a combiné une activité ralentie avec des besoins accrus en de fonds de roulement (BFR). Dans ce contexte, Chiang Ingénierie ne s'est pas contentée de survivre, mais elle a prospéré. Le chiffre d'affaires connu une progression notable en 2022 pour atteindre 127.000 euros, contre 91.000 euros l'année précédente.