PCM, le « petit poucet » de l’industrie aéronautique en Corse

En Corse, l'aéronautique a trouvé son écrin. Mise sur les rails il y a 40 ans, par la locomotive Corse Composites Aéronautiques, cette industrie florissante rayonne aujourd'hui à l'international.

La filière s'est structurée dans l'île et a pris son envol dans le cadre du PIAC fondé en 2006. Le soutien financier aux actions de ce Pôle des industries aéronautiques de la Corse a notamment été réaffirmé, en 2021, par la Collectivité régionale, à hauteur de 8 millions d'euros, avec entre autres objectifs de « concourir à la mutation vers un nouveau modèle économique et d'organisation associée, autour de CCA, en élevant les entreprises partenaires à un nouveau rang dans la chaîne de valeur ». Parmi les quatre structures adhérentes figure donc Performance Composite Méditerranéen qui a vu le jour voilà 18 ans, du côté de Tavacu, le plus petit village du pays d'Ajaccio. Cette localisation n'a pas été choisie au hasard.

« Nous avions besoin d'une surface de près de 4.000 m2 avec un loyer raisonnable, ce qui n'est pas réalisable près des grandes villes » selon son PDG Jean-Julien Cossu. « Cela nous permet, dans le même temps, de développer l'emploi en zone rurale et dynamiser la microrégion ».

Des matériaux à hautes performances

Alors tout jeune quadragénaire, ce père de famille a sauté le pas après 15 ans d'activité en tant que technicien d'atelier chez CCA, d'abord pour « combler le besoin de son ancien employeur » mais aussi « pour permettre », explique-t-il, « l'augmentation de la capacité de la sous-traitance au niveau local, qui est un facteur-clé pour le secteur aéronautique ».

Etape par étape, PCM a su s'imposer comme un acteur essentiel dans la production de matériaux composites à hautes performances. « La rigueur des processus et la qualité sont au cœur de notre partenariat avec Corse Composites Aéronautiques, un partenariat permanent et ce, dans tous les domaines » ajoute Jean-Julien Cossu. « Nous avons pu grandir et évoluer ensemble, devenant des maillons indispensables de la chaîne d'approvisionnement du secteur et en particulier de leaders de l'aviation civile comme Airbus, Dassault Aviation, Safran... ».

Le savoir-faire de Performance Composite Méditerranéen se retrouve dans les airs au quotidien sur des sous-ensembles de voilures des ATR 42 et 72, des éléments de fuselage des A330 et A330 Neo, des trappes d'atterrissage des A320 ou encore des nacelles de panneaux inverseurs des avions d'affaires BR710. Des références qui ont fait évoluer PCM vers un groupe constitué de trois sociétés et dénommé World R'Composites. Celui-ci génère un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros et emploie 94 personnes.

Le temps de la résilience

Une ascension qui est le fruit d'investissements productifs stratégiques rondement menés et du soutien de partenaires locaux. « Tout cela a été possible grâce à l'accompagnement du fonds de capital-investissement Femu Quì, de la Collectivité régionale, du Crédit Agricole de la Corse, de Bpifrance, de CAPI. Nous avons ainsi pu envisager le développement de notre entreprise avec confiance » estime Jean-Julien Cossu.

Un développement inévitablement freiné par la crise liée à la pandémie de Covid-19. « PCM a subi une perte de 70% de son chiffre d'affaires et dû faire preuve de résilience » poursuit le PDG. « Une importante réorganisation était indispensable pour pallier les fortes difficultés rencontrées. Corse Composites Aéronautiques nous a transféré des fabrications pour répartir l'activité et maintenir l'organisation de la chaîne de production mise en place depuis une quinzaine d'années. D'autre part, la fusion opérée avec ACI, ancien partenaire du PIAC également issu de l'essaimage de CCA, a permis de sauver l'expertise et les emplois, d'autant que la totalité de nos effectifs est issue de la région. Les mesures gouvernementales telles que les PGE et chômages partiels ont aussi été d'une aide précieuse », détaille-t-il.

Un secteur en transformation

PCM commence à sortir la tête de l'eau. Jean-Julien Cossu évoque une phase de rebond permettant le remboursement de ses différents emprunts et la stabilisation de l'activité. « L'entreprise ne se contente pas de suivre les tendances du marché » précise-t-il « elle cherche à les anticiper, à contribuer activement à la transition écologique et à la transformation du secteur ».

Pour le PDG de PCM, « le pôle des industries aéronautiques de la Corse performe dans le travail du composite, ce qui est une orientation vers l'avenir en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre ; qui fait écho au plan de soutien au développement de "l'avion vert" annoncé en juin dernier par le président de la République. Les pièces à base de fibre de carbone ou de fibre de verre permettent de gagner sur la masse de l'avion, ce qui engendre de facto une réduction de la consommation en kérosène » dit-il. Et d'ajouter : « Et si à l'avenir l'architecture des avions se modifie pour fonctionner à base d'hydrogène, ils continueront à être conçus en partie avec des matériaux composites ».

Dans cette perspective, Performance Composite Méditerranéen planche actuellement sur un projet d'envergure, pour lequel Jean-Julien Cossu, au côté de sa fille, Chloé, étudiante-alternante en master management, ne souhaite pour l'heure livrer davantage de détails. « Il visera à améliorer la compétitivité de PCM et à élargir ses horizons, en captant de nouveaux marchés pour diversifier son chiffre d'affaires » conclut le chef d'entreprise, le regard empreint de détermination...