Copernicus : Airbus Space Allemagne remporte un contrat de 300 millions d'euros

Airbus Defence and Space (Allemagne) a signé lundi en tant que maître d'oeuvre un contrat de 300 millions d'euros pour la fourniture du satellite CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography Altimeter), le moins onéreux des six nouveaux satellites (1,7 tonne) lancés par l'Union européenne dans le cadre du programme Copernicus. La compétition a été remportée par le consortium mené par Airbus DS au détriment de celui d'OHB Italia, qui avait pourtant au départ déposé en octobre 2019 une offre financière légèrement meilleure (296,2 millions d'euros, contre 302,72 millions pour Airbus). Mais l'équipe d'évaluation du projet de l'Agence spatiale européenne (ESA) a recommandé in fine de sélectionner Airbus DS, qui a proposé une meilleure combinaison de qualité et de prix.

