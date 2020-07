Spatial : Thales pivot du programme Copernicus (2,9 milliards d'euros)

Les contrats en cours de finalisation avec l'Agence spatiale européenne (ESA), qui a été très efficace pendant la crise sanitaire en accélérant le processus des appels d'offres, vont faire énormément de bien à toute l'industrie spatiale européenne touchée elle aussi par la crise du Covid-19. L'enveloppe globale du programme d'observation de la Terre par satellite Copernicus, avec une nouvelle série de six satellites Sentinel à développer, s'élève à 2,9 milliards d'euros. Ce programme de l'Union européenne et de l'ESA, fournit des données d'observation de la Terre pour la protection de l'environnement, la surveillance du climat, l'évaluation des catastrophes naturelles et d'autres missions sociétales.

Berlin et Rome, deux maîtrises d'œuvre chacune

La maîtrise d'œuvre de ces six satellites Sentinel a été confiée à l'Allemagne (2 satellites), à l'Italie (2 satellites), à l'Espagne (1) et, enfin, à la France (1). En revanche, la Grande-Bretagne n'a obtenu aucune maîtrise d'œuvre. A la conférence ministérielle de l'ESA, qui s'est tenue début décembre à Séville, l'Allemagne a marqué son intérêt pour Copernicus en engageant près de 520 millions d'euros, suivie par l'Italie (370 millions), la France (350 millions), l'Espagne et la Grande-Bretagne (170 millions chacune).

C'est Thales Alenia Space (TAS), qui rafle en grande partie ce pactole. Le volume des commandes pour TAS devrait...