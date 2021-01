Comment le ministère des Armées a réglé la facture des OPEX en 2020 (1,461 milliard)

1,461 milliard d'euros, c'est le montant total des surcoûts des opérations extérieures et intérieures de l'armée française, les fameuses OPEX et MISSINT. Soit une hausse de plus de 60 millions d'euros par rapport à la facture de 2019 (1,398 milliard d'euros). En dépit d'une baisse du coût de l'opération Chammal au Levant, l'augmentation du surcoût des OPEX et MISSINT en 2020 s'explique essentiellement par le renforcement des effectifs de l'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne (BSS), qui sont passés de 4.500 à 5.100 militaires et par le lancement de l'opération Résilience (Covid-19). Une facture qu'a réglé en 2020 l'Hôtel de Brienne dans son intégralité à l'image des...