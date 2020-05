Diplômés en informatique, psychologie... ces futurs cracks de la cyberdéfense française

Là où on pouvait penser qu'il n'y avait que des geeks ou des cracks de l'informatique dans les rangs secrets de la nouvelle armée de cyberdéfense, on se trompait vraiment lourdement... Car pour le général de division aérienne Didier Tisseyre, commandant de la cyberdéfense (ComCyber), la meilleure équipe de cybercombattants est "une équipe mixte, polyvalente, bien évidemment féminisée". Les équipes sont donc composées de Bac + 5 et de techniciens en informatique mais aussi "de personnes ayant un esprit très analytique, géopolitique pour comprendre ce cyberespace. Ce sont également des psychologues, des sociologues pour comprendre cette couche cognitive", dont les réseaux sociaux, a expliqué le patron du ComCyber lors de son audition à l'Assemblée nationale début mars.

Il est évident que le général Didier Tisseyre aimerait embaucher plus de Bac + 5 en informatique dans ses rangs mais "sur le plan purement financier nous ne pouvons pas nous aligner sur les salaires que proposent des entreprises privées", souligne-t-il. D'autant, précise-t-il, qu'aujourd'hui, "il n'y a pas suffisamment de bac +5 spécialistes de cyberdéfense". Et d'affirmer que "nous devons relever le défi des...