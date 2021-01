Satcom : Airbus Space a écrasé ses concurrents en 2020

Sur 22 commandes de satellites de télécoms (marché ouvert et fermé) en 2020, Airbus Space a fait une véritable razzia. Le géant européen en a capturé cinq dans ses filets sur le marché ouvert, dont deux le dernier jour de l'année grâce à son contrat signé in extremis avec Intelsat : Optus-11 pour l'opérateur australien Optus (+ une option), Thuraya NGS 4 pour l'opérateur émirati Yahsat (+ une option), BADR-8 pour Arabsat et, enfin, les deux satellites...