F-35 en Belgique : Emmanuel Macron regrette le choix du gouvernement belge

Emmanuel Macron "regrette" la décision du gouvernement belge d'acheter des avions de chasse F-35 américains "plutôt qu'une offre européenne", une décision qui "stratégiquement va a contrario des intérêts européens", a-t-il estimé vendredi devant la presse à Bratislava. Le gouvernement belge a annoncé jeudi avoir choisi le F-35 américain pour remplacer sa flotte vieillissante d'avions de chasse F-16, au détriment de l'avion de combat européen Typhoon (Airbus, BAE Systems et Leonardo) et du Rafale, qui était soutenu par la France en dehors de l'appel d'offres.

"L'offre française est arrivé après la clôture. Je regrette le choix fait. Il n'y avait pas que l'offre du Rafale, il y avait aussi l'Eurofighter, un vraie offre européenne. La décision est liée à une procédure belge, à des contraintes politiques du pays mais stratégiquement va a contrario des intérêt européens", a-t-il ajouté.

"Je ferai tout pour que dans les appels d'offres à venir, des offres européennes soient promues", a promis le Chef de l'Etat lors d'une visite Slovaquie consacrée à la promotion de ses projets pour l'Europe, dont l'Europe de la défense. "L'Europe doit développer une vraie capacité d'industrie de défense européenne, dans tous les pays qui croient à cette aventure. Ma détermination en sort renforcée", a-t-il assuré. "L'Europe ne sera forte que si elle est vraiment souveraine et si elle sait se protéger elle même. Nous héritons d'habitudes passées, les projets évoqués ont été lancés avant mon arrivée", a-t-il conclu.

Le F-35 a une forte dimension européenne!

Le ministre de la Défense Steven Vandeput, qui a poussé pour une décision en faveur du F-35, a "regretté que la France se soit volontairement soustraite à l'obligation de présenter une offre dans le cadre de la mise en concurrence transparente, initiée par le gouvernement". La France n'a pas été la seule à se retirer de cet appel d'offres qu'elle a jugé biaisé et écrit pour le F-35. Boeing avait le même constat au printemps 2017. "Nous regrettons qu'après avoir examiné la demande, nous ne voyions pas l'opportunité de concourir avec des règles du jeu véritablement équitables avec le Super Hornet F/A-18", avait expliqué le groupe américain, qualifiant à l'époque son appareil d'"extrêmement capable" pour son rapport coût-efficacité.

Steven Vandeput signera un accord entre Etats avec les États-Unis. Le montant du contrat s'élève à 3,8 milliards d'euros, les paiements seront effectués sur une période de plus de 12 ans. Pour compenser l'évolution des taux de change, une provision de 5% est également prévue. Ce qui porte le coût de l'investissement à 4,011 milliards, a précisé le ministère belge. Les premiers nouveaux avions de combat sont attendus d'ici à 2023. Le ministre belge a également estimé que le F-35 avait "une forte dimension européenne". Une provocation ? En tout cas, il a rappelé qu'un "certain nombre de pays européens ont rejoint le programme F-35 depuis le début. Plusieurs pays-membres de l'OTAN, dont plusieurs pays européens, comme les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et l'Italie, utiliseront l'avion et 30% des pièces de l'avion sont d'origine européenne. Il existe même un centre de production en Italie".