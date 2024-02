Hélicoptères : Leonardo profite à son tour des mégacommandes de l'Arabie Saoudite

Si la première journée du salon HAI Heli-Expo à Anaheim (Californie) a été celle d'Airbus Helicopters, la seconde a carrément été privatisée par Leonardo Helicopters, qui a signé plusieurs grands contrats. Le constructeur italien a paraphé avec THC (The Helicopter Company), propriété du Fonds d'investissement public (PIF), un contrat pour la vente de 20 hélicoptères biturbines AW139 et un accord-cadre pluriannuel pour la fourniture de plus de 130 hélicoptères de différents modèles (AW109, AW169, AW139 et AW189K). Selon le communiqué, Leonardo prévoit la commande d'un premier lot dans le courant du premier semestre de cette année avec des livraisons à THC prévues sur une période de cinq à sept ans.

« Nos plateformes de pointe soutiendront leur programme de croissance des capacités de services avec des missions clés comme celle de recherche et de sauvetage ainsi que de transport », a souligné le directeur général de Leonardo Helicopters, Gian Piero Cutillo.

50 AW139 dans la flotte de THC

Le contrat portant sur 20 AW139 renforcera la flotte des services médicaux d'urgence (EMS) et de recherche et sauvetage (SAR) de l'Arabie saoudite. Les livraisons devront être effectuées en 2025 et 2026. Ce contrat ferme fait partie des options d'un précédent contrat qui avait été annoncée à Heli-Expo 2023. Au moment où ces derniers AW139 seront livrés, THC disposera d'une flotte totale d'environ 50 AW139 effectuant une gamme de missions variée, allant de l'EMS et du transport pour les entreprises jusqu'à des missions SAR.

La flotte de THC en fera « l'un des plus grands opérateurs d'AW139 au monde », a précisé Leonardo dans son communiqué. Selon le constructeur italien, cet hélicoptère est le plus vendu de sa catégorie (plus de 1.400 appareils vendus à plus de 290 clients dans plus de 90 pays).

14 commandes fermes supplémentaires

Leonardo a profité du salon HAI Heli-Expo pour annoncer plusieurs commandes. Le constructeur italien a signé avec Bristow (Texas) un nouvel accord-cadre qui prévoit dix commandes fermes d'AW189 et dix 10 options pour soutenir les plans d'expansion de la flotte de l'opérateur américain entre 2025 et 2028. Il exploite actuellement 21 AW189 dans le monde entier et cinq autres devraient sortir de la chaîne de montage en 2024. En outre, Leonardo Helicopters a signé une intention de commandes avec le britannique Sloane pour neuf monomoteurs AW09 de nouvelle génération ainsi que de nouvelles commandes ferme pour deux AW109 GrandNew et deux AW109 Trekker.

Enfin, Leonardo Helicopters et Metro Aviation, un opérateur privé et fournisseur de services HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) ont signé un accord de distribution pour l'hélicoptère AW09 en Amérique du Nord. Metro sera le distributeur de Leonardo pour ce modèle aux États-Unis et au Canada pour toutes les applications civiles. L'accord de distribution comprend un engagement pour l'acquisition de 30 appareils.