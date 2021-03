Isar Aerospace : Spectrum, un OVNI bientôt sur le pas de tir ?

Tic-tac, tic-tac, tic-tac... Dans un peu plus d'un an, Isar Aerospace, la startup allemande qu'on attendait pas, lancera au deuxième trimestre 2022 pour la première fois Spectrum. Un lanceur léger, qui peut emporter une charge utile d'une tonne maximum en orbite basse (LEO). Et pourquoi pas voler la vedette à Ariane 6, qui doit en principe lui aussi voler pour la première fois au deuxième trimestre 2022. De sa création en 2018 - un spin-off de l'université technique de Munich (TUM) -, au vol inaugural de Spectrum depuis le pas de tir d'Andøya en Norvège en 2022, le PDG Daniel Metzler pourrait ainsi brûler toutes les étapes de développement et de fabrication d'un lanceur en seulement quatre petites années. Et bousculer avec les deux autres fondateurs Josef Fleischmann et Markus Brandl, une filière industrielle européenne conservatrice.

"Nous franchissons pour le moment tous les jalons pour lancer Spectrum au deuxième trimestre 2022, a assuré Daniel Metzler dans un entretien accordé à La Tribune. Nous faisons tout pour nous assurer que cela se produira réellement".

Le moteur Aquila sera-t-il à la hauteur ?

A 29 ans, l'Allemand Daniel Metzler se voit marcher dans les pas de l'américain Elon Musk. Interrogé par La Tribune, il estime d'ailleurs que "le modèle SpaceX est tout à fait transposable à l'Europe". "Sur le plan technologique, l'Europe est meilleure sur certains volets que les États-Unis, mais nous devons juste nous assurer que la technologie trouve réellement des débouchés vers des produits commerciaux", explique-t-il. Et Spectrum, hier encore considéré comme un OVNI par la filière lanceur en Europe, prend chaque mois un peu plus d'épaisseur même si des doutes techniques restent à lever sur le moteur Aquila propulsé par un mélange original de propane et d'oxygène liquide et développé par Isar Aerospace. La startup considère qu'en utilisant des hydrocarbures légers et de l'oxygène liquide, cela réduit considérablement l'impact environnemental par rapport aux systèmes de propulsion classiques.

Il n'en demeure pas moins que ce choix interroge la filière et devra démontrer sa fiabilité et ses performances pendant au moins une centaine de secondes lors des essais de tir du moteur prévus dans quelques jours à Kiruna en Suède... à quelques centaines de mètres de celui de son rival allemand RFA One d'OHB System, qui a joué la carte de la sécurité : mélange d'hydrocarbure et d'oxygène liquide pour propulser un moteur ukrainien...