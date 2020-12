L'Allemagne, l'Espagne et la France "turbinent" pour l'avenir d'Airbus Helicopters

Les temps sont également durs pour les hélicoptéristes. En dépit d'un marché qui reste très difficile encore, Airbus Helicopters montre quant à lui une belle résilience sur le court terme si l'on s'arrête à son chiffre d'affaires stable (- 2% sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à 2019) et à son EBIT en forte hausse (+17% à 238 millions d'euros). Mais le patron d'Airbus Helicopters Bruno Even est aujourd'hui préoccupé par un autre indicateur, qui a plongé dans le rouge depuis le début d'année : les commandes, notamment à l'export, ont été très fortement impactées par la crise générée par le Covid-19. Sur les neuf premiers mois de l'année, elles ont nettement baissé, chutant de 17%, à 143 unités. Si elle se poursuivait, cette tendance pourrait obscurcir quelque peu le ciel d'Airbus Helicopters, qui pour l'heure n'a pas été contraint "à ce stade" (Bruno Even) de lancer de plan de réduction des effectifs.



"On constate une période d'incertitudes, qui conduit à décaler des commandes, a récemment expliqué le président d'Airbus Helicopters...