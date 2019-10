L'allemand Hensoldt finalise l'acquisition de la pépite Nexeya

Détenu par le fonds américain KKR, le groupe d'électronique allemand Hensoldt a finalisé l'acquisition de la PME Nexeya, un fournisseur français de solutions et de services dans le domaine de l'électronique ayant une clientèle industrielle et militaire. L'opération avait été annoncée en avril 2019. Nexeya, qui génère un chiffre d'affaires de 95 millions d'euros avec un effectif de 620 collaborateurs, développe, produit, teste et assure la maintenance de systèmes électroniques complexes pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de l'énergie et des transports sur trois grands sites opérationnels (Angoulême, Massy et Toulouse).

"Nexeya renforce notre base industrielle, principalement en France, non seulement en nous offrant un meilleur accès aux clients, mais également en élargissant notre portefeuille de produits", a affirmé le PDG d'Hensoldt, Thomas Müller.

En revanche, le périmètre de cette opération de rachat a exclu l'activité spatiale de Nexeya (Nexeya Space) et certaines activités de défense liées à la préservation de la souveraineté française. Soit au total 36 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 200 salariés. C'est grâce au CNES que cette PME toulousaine a également pu lancer une filière de nanosatellites en France. Le ministère des Armées s'est donc opposé au rachat par un groupe étranger de ces activités critiques qui ont été regroupées dans une nouvelle société baptisée Hemeria et créée par les trois actionnaires historiques de Nexeya, Philippe Gautier, Jean-Yves Rivière, et Jérôme Giraud, PDG de Nexeya France.